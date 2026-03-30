Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos |BREVES DE LA FARÁNDULA

Roccasalvo y su polémica: “Se me soltó la cadena”

Roccasalvo y su polémica: “Se me soltó la cadena”
30 de Marzo de 2026 | 03:02
Edición impresa

Susana Roccasalvo y Marcela Tauro se cruzaron la semana pasada, y ahora Susana pidió disculpas: “Lo que me pasó me lo pregunté toda la semana. Es como que vulgarmente les diría: se me soltó la cadena”, se sinceró Susana Roccasalvo sobre su enojo con Tauro.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Activan el alerta amarillo por fuertes tormentas en La Plata

"Cayó la banda del dron” el clan que operaba desde un country a la vera de la Autopista La Plata

Sin techo: la última semana, la nafta aumentó todos los días y en marzo hay petroleras que ya remarcaron más de 20%

“Te vamos a cortar los dedos”: otro asalto que metió miedo en La Plata

Oportunidades laborales en La Plata: mirá GRATIS los clasificados de empleos publicados en EL DIA

Salió el cronograma de pagos en la Provincia: al final, ¿cuándo cobran los docentes tras pedir adelantar la fecha?
+ Leidas

Se viene otra semana de paro universitario

Una audiencia clave para definir el futuro de las causas contra la AFA

Vacantes en la Justicia: el Gobierno, a la caza de votos

Los cambios y extensión de recorridos de los micros serán por etapas

Fuego en la sala de máquinas y alarma en el sistema político

Polémica por sala Pino Solanas en el Cine Select

Numerosos usuarios a oscuras en la Ciudad en medio del temporal

Tras los faltazos del oficialismo, se elige al nuevo decano de Medicina
Últimas noticias de Espectáculos

Abril en la pantalla: vuelven “The Boys” y “Euphoria” y ya se juega el Mundial

“Otro día perdido”: Pergolini vuelve a la pantalla

Fin de una era: los Oscar se irán de Hollywood a partir de 2029

Agraviaron a La Negra Sosa y su sobrina salió al cruce
Deportes
La bendita Copa: rachas y números a mantener
El Lobo en rayos X: fortalezas y debilidades en la lucha por clasificar
Una empresa de gaseosas se suma a los auspicios en la casaca pre-match
Boca recuperó un nombre antes de la seguidilla
¿Cómo juega el flamante refuerzo de River Plate?
La Ciudad
Numerosos usuarios a oscuras en la Ciudad en medio del temporal
Tras los faltazos del oficialismo, se elige al nuevo decano de Medicina
Energía renovable: una oportunidad que no parece tan cercana en la Región
Miles de atletas en la maratón solidaria
Se viene otra semana de paro universitario
Información General
Eutanasia en Argentina: cinco proyectos buscan ampliar el derecho a elegir cómo morir
Cuando el pronóstico dice 20% y termina lloviendo: la explicación
Un temporal feroz azotó parte de Córdoba
La situación “contradictoria” de la agrimensura: pese al impacto de la economía, faltan profesionales
"Cuando se trata de la relación entre padres e hijos, la verdad no puede quedar bajo sospecha"
Policiales
Emergencia vial en la Región: otra muerte en moto y cifras que alarman
Engaño, armas y un viaje forzado sobre la Av. 520
Otra denuncia por abuso reaviva el miedo a metros del Parque Pereyra
De un robo armado a un allanamiento con cocaína y municiones en Berisso
Robo exprés en un local y un menor implicado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla