Novedades para ver “on demand”

'Chiqui' Tapia y Toviggino procesados, embargados y ¿con un pie afuera del Mundial?
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Pompeya: bajo el Vesubio
La película es un impactante y humano retrato de Nápoles, una ciudad marcada para siempre por la imponente presencia del Vesubio. Mientras la amenaza persiste, el dircector Gianfranco Rosi dirige su lente hacia los ritmos cotidianos de la vida que continúan imperturbables.
Disponible en: Mubi
Bait
La serie sigue a Shah Latif, un actor británico-pakistaní que, tras conseguir una audición crucial para ser el nuevo James Bond, se ve envuelto en una crisis existencial y mediática cuando su vida personal y profesional se desmoronan debido a reacciones racistas y críticas feroces en redes sociales.
Disponible en: Prime Video
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La muerte y la vida de Lamar Odom
Este documental sobre Lamar Odom, jugador de basquetbol, novia de las Kardashian y un adicto a la noche: la película recorre su vida, desde su ascenso en la NBA y su boda con Khloé Kardashian hasta la sobredosis que casi lo mata.
Disponible en: Netflix
Algo terrible está a punto de suceder
Rachel, una novia a punto de casarse, siente que algo espantoso va a pasar en su boda, y cuanto más se acerca el día, peor es su presentimiento. Serie de terror con producción de los hermanos Duffer, creadores de “Stranger Things”.
Disponible en: Netflix
Amor animal
Kaia, una artista de trap de las afueras de la ciudad, conoce a Nico, un joven de clase alta con angustia existencial. A pesar de sus diferentes realidades y de las fuerzas externas que intentan separarlos, ambos tratan de hacer espacio para que su amor crezca y, al hacerlo, desencadenan una guerra entre pandillas.
Disponible en: Prime Video
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