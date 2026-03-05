Conmoción en Romero por una muerte repentina

La Provincia ofreció 9% de aumento salarial, en 3 cuotas, y ya hay acuerdos
La Provincia ofreció 9% de aumento salarial, en 3 cuotas, y ya hay acuerdos
VIDEOS. Boca, con gol de Ascacibar y doblete Merentiel, le ganó 3 a 0 al Granate en La Fortaleza
Condenado por matar a Kim: el joven de 18 años, coautor del asesinato
Las barreras de la Ciudad: la odisea de viajar con la silla de ruedas
Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata
Juicio al ex de Piparo: el nexo entre el robo y el embiste, un factor clave
Así es el penthouse de la Torre Kent que entrega Yacoub Real Estate & Developers en los próximos días
El VPH preocupa: baja la vacunación y suben de casos en la Ciudad
Alerta en la industria por más empresas que se van o frenan la actividad
El fiscal pide la captura de otro jerarca iraní por el atentado a la AMIA
Presentan el libro “Mujeres pioneras en La Plata. Proyecto Cinco Sabias”
Reclamo por una pérdida de agua que lleva meses y daña las raíces de un árbol
Piden la urgente reparación de un pozo peligroso en calle 17, 62 y diagonal 75
Quejas en Gonnet por zanjas obstruidas y la invasión de roedores
Actividades: cursos de idiomas, las propuestas de los clubes Curuzú Cuatiá y Tricolores
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un trágico episodio sacudió la noche del martes en la localidad de Melchor Romero, donde un hombre de 47 años falleció luego de descompensarse mientras realizaba actividad física en un gimnasio de artes marciales mixtas.
El hecho ocurrió alrededor de las 21 en 156 entre 520 y 521. Según informaron fuentes policiales, la víctima se encontraba entrenando cuando, de manera repentina, cayó desvanecida ante la mirada de otras personas que estaban en el lugar.
De inmediato fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal de Romero. Si bien ingresó con signos vitales, pese a los esfuerzos del personal médico murió aproximadamente una hora después de haber sido admitido.
La causa fue caratulada como “averiguación causal de muerte” y quedó en manos de la UFI N° 15. La fiscalía dispuso las actuaciones correspondientes para determinar con precisión qué originó el deceso. En ese marco, se realiza el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de testimonios a responsables del gimnasio y a quienes presenciaron la descompensación.
La causa médica del fallecimiento será establecida a partir de los estudios forenses.
El caso sin dudas vuelve a poner en agenda la importancia de realizarse controles médicos antes de iniciar o retomar actividad física intensa, especialmente en personas mayores de 40 años o con antecedentes de factores de riesgo cardiovascular.
LE PUEDE INTERESAR
Un imputado de abuso se tiró de un 4º piso y no sobrevivió
LE PUEDE INTERESAR
Un vecino, blanco de dos robos en pocas horas
El llamado “apto físico” no es un simple trámite administrativo: implica una evaluación clínica que puede incluir examen cardiovascular, electrocardiograma y, en algunos casos, estudios complementarios como ergometría. Estos controles permiten detectar patologías cardíacas silenciosas -como arritmias, cardiopatías estructurales o enfermedad coronaria- que pueden desencadenar eventos graves durante un esfuerzo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí