Conmoción en Romero por una muerte repentina

Un trágico episodio sacudió la noche del martes en la localidad de Melchor Romero, donde un hombre de 47 años falleció luego de descompensarse mientras realizaba actividad física en un gimnasio de artes marciales mixtas.

El hecho ocurrió alrededor de las 21 en 156 entre 520 y 521. Según informaron fuentes policiales, la víctima se encontraba entrenando cuando, de manera repentina, cayó desvanecida ante la mirada de otras personas que estaban en el lugar.

De inmediato fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal de Romero. Si bien ingresó con signos vitales, pese a los esfuerzos del personal médico murió aproximadamente una hora después de haber sido admitido.

La causa fue caratulada como “averiguación causal de muerte” y quedó en manos de la UFI N° 15. La fiscalía dispuso las actuaciones correspondientes para determinar con precisión qué originó el deceso. En ese marco, se realiza el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de testimonios a responsables del gimnasio y a quienes presenciaron la descompensación.

La causa médica del fallecimiento será establecida a partir de los estudios forenses.

El caso sin dudas vuelve a poner en agenda la importancia de realizarse controles médicos antes de iniciar o retomar actividad física intensa, especialmente en personas mayores de 40 años o con antecedentes de factores de riesgo cardiovascular.

El llamado “apto físico” no es un simple trámite administrativo: implica una evaluación clínica que puede incluir examen cardiovascular, electrocardiograma y, en algunos casos, estudios complementarios como ergometría. Estos controles permiten detectar patologías cardíacas silenciosas -como arritmias, cardiopatías estructurales o enfermedad coronaria- que pueden desencadenar eventos graves durante un esfuerzo.