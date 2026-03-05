Un vecino, blanco de dos robos en pocas horas

Un vecino de 44 años denunció haber sido víctima de dos robos en La Plata: uno ocurrido en el garaje de su edificio y otro, aún más reciente, cuando llegaba a su casa junto a su hija menor.

El hecho más grave se registró el 1° de marzo, cerca de las 21, en la zona de 4 y 36. Según relató ante la Policía, cuando estaba por ingresar al edificio fue interceptado por dos delincuentes que se movilizaban en una moto tipo cross y llevaban cascos colocados y una mochila de una aplicación de reparto. Uno de ellos descendió y apuntó con un arma de fuego.

El hombre logró ingresar al palier y cerrar la puerta, pero su hija había quedado unos metros atrás, en plena vía pública. Allí fue encañonada por los asaltantes, quienes le robaron sus pertenencias.

Horas antes, el mismo vecino había denunciado otro robo sufrido el 21 de febrero en el garaje del edificio. De acuerdo a las filmaciones, cinco personas forzaron el portón y se llevaron sus bicicletas. La Justicia investiga los hechos.