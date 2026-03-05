Audiencia previa por el asesinato de una abogada

La Provincia ofreció 9% de aumento salarial, en 3 cuotas, y ya hay acuerdos
Jorge Antonio Álvez e Ivana Verónica Mapis, quienes están imputados en una causa por “homicidio doblemente agravado por su comisión con alevosía y precio remuneratorio”, en perjuicio de la abogada platense Verónica Dessio, hecho ocurrido en diciembre de 2020 en una vivienda de 5 bis entre 636 y 637, donde la encontraron degollada y con varias puñaladas, deberán concurrir hoy a los tribunales penales de 8 entre 56 y 57 para la audiencia preliminar en la que se terminará de definir las pruebas a utilizar en el debate y se fijará su fecha de inicio, probablemente para mediados de este año, según informaron a este diario fuentes judiciales.
El debate estará a cargo del TOC II de nuestra ciudad, bajo la presidencia del juez Claudio Bernard.
Sobre Mapis, que sería quien encargó el asesinato a Álvez por una cuestión de celos, ya que su pareja había tenido una relación previa con Dessio, se indicó que cuenta con una morigeración autorizada por la Sala II de la Cámara Penal, aunque recurrida -y no efectivizada- por el fiscal Alejandro Marchet a la instancia de Casación.
