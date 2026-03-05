Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $3.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Policiales |El caso Dessio

Audiencia previa por el asesinato de una abogada

Audiencia previa por el asesinato de una abogada
5 de Marzo de 2026 | 02:07
Edición impresa

Jorge Antonio Álvez e Ivana Verónica Mapis, quienes están imputados en una causa por “homicidio doblemente agravado por su comisión con alevosía y precio remuneratorio”, en perjuicio de la abogada platense Verónica Dessio, hecho ocurrido en diciembre de 2020 en una vivienda de 5 bis entre 636 y 637, donde la encontraron degollada y con varias puñaladas, deberán concurrir hoy a los tribunales penales de 8 entre 56 y 57 para la audiencia preliminar en la que se terminará de definir las pruebas a utilizar en el debate y se fijará su fecha de inicio, probablemente para mediados de este año, según informaron a este diario fuentes judiciales.

El debate estará a cargo del TOC II de nuestra ciudad, bajo la presidencia del juez Claudio Bernard.

Sobre Mapis, que sería quien encargó el asesinato a Álvez por una cuestión de celos, ya que su pareja había tenido una relación previa con Dessio, se indicó que cuenta con una morigeración autorizada por la Sala II de la Cámara Penal, aunque recurrida -y no efectivizada- por el fiscal Alejandro Marchet a la instancia de Casación.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales bonaerenses aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas

VIDEO.- Murió el preso que se tiró por la ventana de un cuarto piso en las fiscalías de La Plata

Tras ocho décadas en La Plata, una zapatería histórica baja la persiana

Si se confirma la lesión de Ángel Di María, ¿se posterga la Supercopa Internacional?

Anacleto propuso la implementación del "sistema argentino" en el fútbol local: ¿Cómo cayó en la AFA?

Detuvieron al trabajador del Hogar del Padre Cajade acusado por abuso sexual

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”
+ Leidas

VIDEOS. Boca, con gol de Ascacibar y doblete Merentiel, le ganó 3 a 0 al Granate en La Fortaleza

Anacleto y una idea que en la AFA no cayó bien

Arranca el Concejo platense con polémica y más de 300 expedientes

La Provincia ofreció 9% de aumento salarial, en 3 cuotas, y ya hay acuerdos

Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata

Cierra una zapatería con 8 décadas en el Centro

La lesión de Di María, el motivo de una demora

O’Higgins se ilusiona con pasar a los grupos de la Copa y podría enfrentar al Pincha o Boca
Últimas noticias de Policiales

Condenado por matar a Kim: el joven de 18 años, coautor del asesinato

Juicio al ex de Piparo: el nexo entre el robo y el embiste, un factor clave

La abogada argentina irá a juicio oral en Brasil

Una joven de 25 años denunció un aberrante ataque sexual en Berisso
La Ciudad
Las barreras de la Ciudad: la odisea de viajar con la silla de ruedas
Cirugías suspendidas por la falta de un tomógrafo
Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata
El VPH preocupa: baja la vacunación y suben de casos en la Ciudad
Cierra una zapatería con 8 décadas en el Centro
Deportes
VIDEOS. Boca, con gol de Ascacibar y doblete Merentiel, le ganó 3 a 0 al Granate en La Fortaleza
El Ruso Ascacibar tuvo su primer gol en Boca
Úbeda encontró el equipo en un partido importante
VIDEO. Asumió Coudet: el Chacho tuvo su presentación en River
“Es el mejor técnico para este momento del equipo”
Espectáculos
“¡La novia!”: amores y monstruos
Paramount compra a Warner: ¿cambia Hollywood para siempre?
Cibrián repone el musical que rompió los esquemas
¿Se viene la primera película de “Game of Thrones”?
La autora de “Belén” habló de su libro en la Ciudad
Información General
Científicos de La Plata: reconstruyen las primeras “redes sociales” de hace 13.000 años
Más saludos por el 142º aniversario de EL DIA
Condenaron a la ex consejera escolar de La Libertad Avanza por falso testimonio
Ante la competencia de importados, importante marca de electrodomésticos entró en concurso preventivo de acreedores
Hito naval en el Atlántico: a 110 años del corsario fantasma y del carguero que fue hundido

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla