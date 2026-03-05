Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy jueves 5 de marzo en La Plata

Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata
Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata
Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder este jueves a distintos descuentos y beneficios en supermercados, carnicerías, ferias y mercados, entre otros
La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia brinda varios beneficios para ser utilizados este jueves 5 de marzo. Los descuentos se destacan con una combinación de ofertas que alcanzan a distintos rubros como por ejemplo supermercados, comercios de barrios, ferias y mercados, farmacias y perfumerías.
Las promociones de la billetera virtual Cuenta DNI son una herramienta clave para aliviar el bolsillo de miles de personas, por eso el Banco Provincia brinda todos los días de la semana distintos descuentos en diferentes comercios.
Con la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder a distintos beneficios este jueves 5 de marzo. Ahorro del 20% en supermercados, 40% en ferias y mercados bonaerenses, entre otras rebajas.
Estos son los descuentos para este jueves 5 de marzo con Cuenta DNI:
Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.
