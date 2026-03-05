Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy jueves 5 de marzo en La Plata

La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia brinda varios beneficios para ser utilizados este jueves 5 de marzo. Los descuentos se destacan con una combinación de ofertas que alcanzan a distintos rubros como por ejemplo supermercados, comercios de barrios, ferias y mercados, farmacias y perfumerías.

Estos son los descuentos para este jueves 5 de marzo con Cuenta DNI:

Comercios de barrio (incorpora carnicerías, granjas y pescaderías): 20% de ahorro con tope semanal de $5.000.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento en comercios adheridos. Sin tope de reintegro

Changomás: 20% de ahorro sin tope de descuento y con devolución en el acto.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% con tope de reintegro unificado en $6.000 por semana y por persona.

Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.