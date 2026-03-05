Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy jueves 5 de marzo en La Plata
5 de Marzo de 2026 | 07:36

La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia brinda varios beneficios para ser utilizados este jueves 5 de marzo. Los descuentos se destacan con una combinación de ofertas que alcanzan a distintos rubros como por ejemplo supermercados, comercios de barrios, ferias y mercados, farmacias y perfumerías.

Las promociones de la billetera virtual Cuenta DNI son una herramienta clave para aliviar el bolsillo de miles de personas, por eso el Banco Provincia brinda todos los días de la semana distintos descuentos en diferentes comercios.

Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder este jueves a los siguientes beneficios

Con la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder a distintos beneficios este jueves 5 de marzo. Ahorro del 20% en supermercados, 40% en ferias y mercados bonaerenses, entre otras rebajas.

Estos son los descuentos para este jueves 5 de marzo con Cuenta DNI:

  • Comercios de barrio (incorpora carnicerías, granjas y pescaderías): 20% de ahorro con tope semanal de $5.000.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento en comercios adheridos. Sin tope de reintegro
  • Changomás: 20% de ahorro sin tope de descuento y con devolución en el acto.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% con tope de reintegro unificado en $6.000 por semana y por persona.

Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.

