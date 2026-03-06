“Negalo todo, Benjamín”: aunque hay foto, Evangelina Anderson niega a Ian Lucas

Ian Lucas y Evangelina Anderson se conocieron en “MasterChef Celebrity” y al calor de las hornallas se encendió la pasión. Un pasión oculta sobre todo por ella que, a pesar del deseo y enganche del youtuber, nunca lo quiso reconocer... ni siquiera ahora que hay foto.

Tras conocerse la imagen en la que se los ve besándose en la boca, y después de varios destratos y ninguneos de parte de la ex mujer de Martín Demichellis, Ian Lucas se cansó y realizó un profundo descargo en sus redes sociales.

“Todo esto me da bastante vergüenza y tristeza, porque nunca imaginé verme expuesto públicamente en algo tan personal”, comenzó diciendo el joven de 26 años y fue al punto: “Soy bueno, pero no bolu... Por respeto elegí guardar silencio durante mucho tiempo frente a tanto destrato conmigo. Lastima ver cómo esa persona te desmerece y demiente reiteradamente cada vez que tiene oportunidad sin importar cómo me pueda sentir yo con esa mentira. Sobre todo cuando la historia siempre fue otra”.

Sobre el vínculo que tuvieron, Ian fue claro: “Para mi los afectos nunca fueron marketing ni contenido. Lo que sentí fue sincero y lo viví desde un lugar genuino”. Sin entrar en detalles, aclaró: “Solo quiero aclarar que lo que viví fue real”.

Además, afirmó: “Por mi parte elijo quedarme con lo bueno, cerrar este capítulo y seguir adelante con tranquilidad”.

Las redes, terreno fuerte de Ian Lucas, ardieron contra Anderson.