Entraron a su casa y lo despertaron con un cuchillo

Un intento de robo bajo la modalidad de ingreso a una vivienda terminó con dos sospechosos detenidos durante un operativo policial desplegado en las últimas horas en La Plata. El hecho ocurrió en una casa de 5 entre 69 y 70.

De acuerdo a voceros del caso, un hombre de 32 años denunció que mientras se encontraba durmiendo fue sorprendido por un intruso que habría ingresado por una ventana. Según su relato, el desconocido lo intimidó utilizando una cuchilla y comenzó a reunir distintos objetos de valor del interior de la vivienda.

Siempre según la denuncia, el sospechoso colocó las pertenencias sustraídas en varias mochilas y luego se retiró del lugar. Tras el llamado al 911, efectivos del Comando de Patrullas acudieron rápidamente a la zona y comenzaron un rastrillaje con las descripciones aportadas por la víctima.

A pocos metros del lugar fue detenida una mujer de 30 años con una mochila con objetos robados. En 8 entre 71 y 72 cayó un hombre de 27 con otras mochilas. Se secuestraron $95.000, alhajas, ropa y herramientas. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.