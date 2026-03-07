El TC enciende los motores en Viedma

El Turismo Carretera vuelve a acelerar en esta temporada 2026 en la Patagonia. Después de la apertura del año en El Calafate, donde se impuso el platense Nicolás Moscardini con un Mustang, la divisional disputará la segunda fecha del calendario en el autódromo de Viedma.

El joven representante de nuestra ciudad, subcampeón de TC Pista 2025 y debutante en la máxima, llega a la cita en la Comarca como líder del campeonato. La novedad para este compromiso es que su compañero de equipo y segundo en la carrera de Calafate, Agustín Martínez, anunció su retiro de la actividad. Si bien no se conocieron los motivos, el hijo del “Gurí” Martínez habría tomado la decisión por cuestiones personales.

Quienes deberán recuperarse, tras sendos abandonos en la primera cita, serán el campeón Agustín Canapino, Mariano Werner y Julián Santero.