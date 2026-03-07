España pide que la final sea en un lugar seguro

Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
La Finalíssima entre Argentina y España pactada para el 27 de marzo sigue sin sede confirmada, luego de suspender como sede a Qatar por el conflicto bélico en Medio Oriente. Y en medio de las negociaciones para determinar un nuevo escenario, hubo un fuerte comunicado de los jugadores españoles sobre la situación, ya que exigieron que el partido se dispute en un lugar en el que no haya peligro.
La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) emitió un comunicado donde se remarcó como obligación, que ninguno de los protagonistas esté en peligro. “En ningún caso debe disputarse en una zona de conflicto para no poner en riesgo la integridad de nuestros compañeros”.
Además el escrito citó el caso de la selección femenina española, que debe jugar ante Ucrania en Turquía, que es otro país amenazados por el conflicto bélico: “No podemos obviar que, ante este panorama, muchos lugares son susceptibles de ser objetivos de misiles y cualquier espacio aéreo puede ser cerrado de un momento a otro y sin previo aviso, lo cual dejaría a las jugadoras en una situación muy complicada”.
Y se agregó: Por otra parte, y por coherencia, resulta muy difícil de entender que, mientras diferentes gobiernos como el español están procediendo a evacuar a ciudadanos y ciudadanas de zonas que pueden sufrir acciones bélicas, nuestras compañeras se desplacen a una de ellas para disputar un partido de fútbol”.
Horas atrás, el propio entrenador de España, Luis de la Fuente, señaló que la sede tiene que ser en un sitio seguro y además destacó que el encuentro debe disputarse ya que a ambas selecciones le servirá de buena prueba de cara al Mundial.
Si bien la favorita es Wembley para reemplazar a Lusail, también aparecen en órbita Miami, Nueva Jersey y Roma. Sin dudas, los próximos días serán claves para determinar el escenario de la gran final. Y si eso no ocurre, los caminos irán a una postergación del encuentro.
