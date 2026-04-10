Melania rompe el silencio por Epstein

En una intervención inesperada en la Casa Blanca, Melania Trump salió a despegarse del escándalo que rodea al financista Jeffrey Epstein y negó cualquier relación con sus abusos a menores. Afirmó que nunca fue víctima ni tuvo conocimiento de las actividades delictivas del empresario, y denunció la difusión de versiones falsas que, según dijo, buscan perjudicar su imagen pública.

La primera dama explicó que solo coincidió con Epstein en una ocasión en el año 2000, durante un evento al que asistió junto a Donald Trump. Sin embargo, reconoció haber enviado en 2002 un correo cordial a Ghislaine Maxwell, luego condenada por su papel en la red de abusos. Restó importancia a ese intercambio y lo calificó como una formalidad sin relevancia.

Sus declaraciones tomaron por sorpresa al escenario político de Washington, reavivaron la polémica en torno al caso y volvieron a poner en el centro del debate público las investigaciones vinculadas a Epstein.