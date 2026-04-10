La guerra agravará el hambre a nivel mundial

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El conflicto en Irán amenaza con profundizar la crisis global y empujar a millones al hambre. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), unas 45 millones de personas podrían caer en inseguridad alimentaria si persisten las tensiones en Medio Oriente. La advertencia fue realizada por su directora, Kristalina Georgieva, en la antesala de las reuniones de primavera (boreal) junto al Banco Mundial.
El organismo prevé una desaceleración del crecimiento global, incluso en los escenarios más optimistas, debido al impacto del conflicto en los mercados energéticos.
La suba de los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes, sumada a interrupciones en el suministro, agrava el riesgo alimentario y podría elevar a más de 360 millones el número de personas con hambre.
Georgieva advirtió que la incertidumbre abre distintos escenarios, desde una rápida estabilización hasta un período prolongado de alta inflación y bajo crecimiento. Los países más pobres y dependientes de importaciones energéticas serían los más afectados, en un contexto donde la recuperación económica global vuelve a tambalear.
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