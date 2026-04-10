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Wall Street sube con moderación y el crudo afloja por la tregua

Wall Street sube con moderación y el crudo afloja por la tregua
10 de Abril de 2026 | 01:08
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La jornada en Wall Street cerró ayer con ganancias, impulsada por el optimismo de los inversores ante la continuidad del cese el fuego entre Estados Unidos e Irán y la expectativa de avances diplomáticos en Medio Oriente.

El índice Dow Jones subió 0,58%, el Nasdaq 0,83% y el S&P 500 0,62%, tras revertir una apertura negativa. Analistas como Adam Sarhan señalaron que el mercado apuesta a que lo peor del conflicto podría haber quedado atrás.

El impulso llegó luego de que Benjamin Netanyahu anunciara negociaciones directas con Líbano, lo que generó un alivio moderado. Sin embargo, expertos advierten que la incertidumbre geopolítica persiste y que el escenario sigue siendo frágil.

En Europa, las bolsas cerraron con resultados mixtos y mayor cautela: Frankfurt cayó 1,14%, el Euro Stoxx 50 perdió 0,29%, París bajó 0,22%, Madrid 0,15% y Londres 0,05%, mientras Milán logró subir 0,5%. La debilidad del alto el fuego y las tensiones regionales siguen condicionando el ánimo inversor.

EL CRUDO SE MODERA

El petróleo moderó su avance tras una sesión volátil. El WTI cerró en 97,87 dólares y el Brent en 95,92, luego de haber superado los 100 dólares durante el día. La reapertura parcial y controvertida del estrecho de Ormuz, clave para el flujo energético global, aportó algo de calma, aunque el tránsito sigue por debajo de lo habitual.

En otros mercados, el oro subió a 4.794 dólares la onza, reflejando una demanda aún presente de activos refugio. El bono estadounidense a 10 años bajó al 4,285%, mientras el euro se apreció a 1,167 dólares y el bitcóin avanzó hasta los 72.300 dólares. Según John Kilduff, la información disponible sigue siendo “vaga”, aunque el mercado encuentra alivio en señales diplomáticas.

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