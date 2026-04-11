Tres partidos completan la jornada de sábado

El Torneo Apertura 2026 entra en la recta final antes de conocerse los clasificados a los playoff que darán a conocer al campeón del certamen.

Para este sábado, habrá varias ofertas en nuestro fútbol, tres de ellas son Riestra - Instituto, Independiente Rivadavia - Argentinos y Estudiantes de Río Cuarto - Barracas.

El Malevo y la Gloria abrirán el día, cuando a las 15:00 hs se enfrenten en el estadio Guillermo Laza con arbitraje de Nazareno Arasa. Por el lado del local, apunta a levantar cabeza tras un flojo arranque que lo tiene en el fondo del grupo A con 7 puntos. La escuadra cordobesa, por su parte quiere ganar para acercarse a la zona de playoff.

A las 15:30 hs será el turno de Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors en Mendoza, que se enfrentarán en el estadio Bautista Gargantini con la conducción arbitral de Darío Herrera. Tras el triunfo en su debut por Libertadores, la Lepra mendocina quiere seguir como líder de la zona B, mientras que el Bicho querrá sumar de a tres para igualar la línea de los conducidos por Alfredo Berti. Si bien no esta confirmado, el local saltaría a la cancha con: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer y Luciano Gómez; Rodrigo Atencio, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernandez o Álex Arce, Fabrizio Sartori y Villa. Por el lado de los dirigidos por Nicolás Diez, los once serían: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Román Riquelme, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Emiliano Viveros; Iván Morales.

El cierre de la jornada estará a cargo de Estudiantes de Río Cuarto y Barracas Central, que jugarán en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini, con arbitraje de Pablo Dóvalo. La escuadra cordobesa, última en su zona, tiene que empezar a ganar para hacer un buen colchón de puntos pensando en la lucha por el descenso. Por su parte, el conjunto de Rubén Insúa debe sumar de a tres, para no perder el tren de los equipos que hoy por hoy se estarían metiendo en la próxima fase del torneo.