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Deportes |EXPECTATIVA POR EL ÁLBUM Y LAS FIGURITAS MUNDIALISTAS

Las figuritas, el otro ingrediente del Mundial

Se acerca la Copa del Mundo fútbol y comienza la emoción por coleccionar las figuritas. Ya hay fecha de venta y precios

Las figuritas, el otro ingrediente del Mundial

Las figuritas del mundial siempre despierta mucho interés

11 de Abril de 2026 | 02:54
Edición impresa

Con el Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá 2026 a la vuelta de la esquina, chicos (y no tanto) se encuentran a la espera de que salgan a la venta tanto el álbum como las figuritas que incluyen estadios, escudos y futbolistas de las 64 selecciones que disputarán la máxima cita futbolística del planeta.

El álbum y los stickers son comercializados desde hace muchos años atrás por la marca Panini, que para esta edición prometió la colección más grande de la historia, no sólo por el hecho de que este mundial será el primero con 64 seleccionados, sino también porque la marca ha decidido incorporar más detalles y espacios para completar esta edición.

Para empezar, la versión 2026 contará con 112 páginas y 980 espacios para pegar los cromos, un crecimiento importante en comparación del álbum de Qatar 2022 que contó con 638 figuras para coleccionar.

Otras de las novedades que la marca italiana fabricante del álbum ha develado es el hecho del aumento de cromos que vendrán en cada sobre. En las ediciones anteriores traían cinco y en esta sumarán dos más, pasando a ser siete. Pero eso no es todo, habrá sobres que de manera aleatoria contarán en su interior con una figurita extra, siendo ocho para el afortunado que lo obtenga.

Por otra parte, habrá cartas especiales coleccionables de jugadores destacados y, además, un apartado como siempre para sedes y estadios.

Según voceros de Panini, con estas modificaciones se apuesta a crear una experiencia más apasionante y compleja para el coleccionista.

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En 2022, en nuestro país fue furor el álbum, al punto tal de que se agotó apenas salió a la calle. Incluso, generó que el gremio pertenecientes a los kiosqueros argentinos se reuniera con la marca para expresarle su descontento por el faltante de álbumes y figuritas para comercializar en ese momento y no poder satisfacer la alta demanda, según expresaban porque Panini distribuía la mayoría de estos productos en los grandes comercios como supermercados y en las apps, como Pedidos Ya. Esto, ocasionó que tenga que intervenir la Secretaria de Comercio de la Nación para solucionar el conflicto.

Ahora bien, en este caso, ¿Cuáles serán los valores de los álbumes y las figuritas en nuestro país? Los álbumes costarán 15 dólares en el caso de la versión en tapa dura, que se podrá obtener por ahora en la preventa global hecha por Panini, mientras que en tapa blanda tendrá un costo de $15.000. En el caso de las figuritas, el precio sugerido de venta por la marca ronda entre los $1500 y los $2500. La caja que contiene 24 sobres, costará $79.800.

En relación a la fecha de salida a la venta, será en fines de abril principios de mayo, distintas fuentes hablan de que la fecha elegida podría ser el 27 de abril. Se lanzará previamente en Europa y luego en América Latina.

Así, con todos los países participantes confirmados y a pocos meses de que la pelota comience a rodar, queda poco tiempo de espera para aquellos apasionados de coleccionar, pegar e intercambiar las figuritas mundialistas.

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