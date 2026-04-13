Un aburrido empate en Rosario: fue 0-0

Newell´s y San Lorenzo igualaron sin goles en Rosario, en un encuentro correspondiente a la decimocuarta fecha de la Zona A del Torneo Apertura. Ambos equipos, que necesitaban sumar de a tres, tuvieron muy pocas situaciones claras.

En la previa, todo apuntaba a que iba a ser un entretenido encuentro, ya que ambos equipos llegaban con rachas relativamente buenas y con la necesidad de sumar de a tres.

San Lorenzo, que llegó a los seis partidos sin perder, estaba ante la posibilidad de llegar a los 20 puntos y escalar hasta la cuarta posición. Ahora se tendrá que conformar con finalizar la fecha en el noveno lugar y fuera de los puestos de clasificación.

Newell´s, por su parte, llegaba en levantada ya que después del desastroso inicio en el Apertura, había cosechado dos triunfos seguidos que le permitieron tomar un poco de respiro con respecto a la zona de descenso.

Sin embargo, ninguno de los dos equipos demostró la ambición necesaria para jugársela por el triunfo y en todo momento prefirieron no tomar mayores riesgos.