Trump anuncia bloqueo naval a Irán y corta el tránsito en Ormuz

El gobierno de Estados Unidos informaron que aplicarán un bloqueo a todos los puertos de Irán a partir de hoy, a las 14 GMT ( a las 11:00 AM en el país, ya que nuestra zona horaria es GMT-3), según un comunicado difundido ayer por el Mando Central estadounidense. La medida alcanza a buques de todas las nacionalidades que entren o salgan de terminales marítimas iraníes en el Golfo y el golfo de Omán.

La disposición establece que las fuerzas estadounidenses permitirán el tránsito por el estrecho de Ormuz únicamente a embarcaciones que no tengan como destino u origen puertos iraníes. El comando militar indicó que la restricción se implementará sin distinción de bandera.

El anuncio fue acompañado por declaraciones del presidente Donald Trump, quien señaló que la medida tendrá “efecto inmediato” y que la Marina interceptará buques que hayan abonado peajes a Irán en la zona. También afirmó que el bloqueo será aplicado bajo un esquema “todo o nada”.

El estrecho de Ormuz es una vía estratégica para el comercio energético global, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. La medida se produce en un contexto de tensiones tras el fracaso de negociaciones entre Washington y Teherán.

FRACASO DIPLOMÁTICO Y ESCALADA MILITAR

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán concluyeron sin acuerdo en Islamabad, Pakistán, luego de 21 horas de reuniones. Ambas delegaciones se retiraron sin anunciar nuevos encuentros ni avances en los puntos en discusión.

Según declaraciones oficiales, el principal desacuerdo se centró en el programa nuclear iraní. Washington exige garantías sobre la no proliferación de armas nucleares, mientras que Teherán sostiene su derecho a desarrollar energía nuclear con fines civiles.

“Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, iniciará el proceso de BLOQUEAR a todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz”

Donald Trump,

presidente de EE UU

El presidente estadounidense indicó que las negociaciones habían avanzado en varios aspectos, pero que la cuestión nuclear impidió cerrar un entendimiento. En ese marco, ordenó el despliegue naval en la región y el inicio de operaciones para retirar minas marinas.

Autoridades iraníes rechazaron las medidas. El presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que el país no cederá ante presiones externas y cuestionó la postura de Washington en las negociaciones.

REACCIONES Y TENSIÓN EN LA REGIÓN

Las fuerzas armadas iraníes indicaron que mantienen control sobre el estrecho de Ormuz y calificaron las declaraciones estadounidenses como improcedentes. El jefe de la Marina iraní, Shahram Irani, sostuvo que el país monitorea los movimientos militares en la zona.

En paralelo, se reportaron movimientos de embarcaciones comerciales que modificaron sus rutas ante la incertidumbre. Medios iraníes informaron que petroleros con destino al estrecho dieron la vuelta antes de ingresar.

El conflicto en la región se intensificó desde finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron operaciones militares contra Irán. Teherán respondió con ataques a objetivos en países del Golfo y territorio israelí.

El saldo de víctimas continúa en aumento. Organismos independientes estiman miles de muertos, incluidos civiles, en distintos países de Oriente Medio afectados por la escalada bélica.

IMPACTO GLOBAL Y ESCENARIO INCIERTO

El posible bloqueo del estrecho de Ormuz genera preocupación en los mercados energéticos internacionales. Analistas advierten que cualquier interrupción prolongada podría afectar el suministro global de petróleo y gas.

Países y organismos internacionales instaron a retomar el diálogo. Pakistán, que actuó como mediador, pidió mantener el alto el fuego vigente hasta el 22 de abril, aunque no hay claridad sobre su continuidad.

En paralelo, continúan los enfrentamientos en otros frentes de la región. Israel mantiene operaciones en el sur del Líbano, donde se registran nuevos ataques y víctimas.

El escenario permanece abierto ante la falta de acuerdos diplomáticos y el incremento de acciones militares. La evolución de las próximas horas será determinante para el curso del conflicto y su impacto en la economía global.