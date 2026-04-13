El Lobo de Mendoza le empató a Platense

Platense empató 1-1 como local ante Gimnasia de Mendoza, por la decimocuarta fecha de la Zona A del Torneo Apertura, y llegó a los nueve partidos sin ganar entre todas las competencias.

El gol del Calamar lo hizo el delantero Tomás Nasif, mientras que para el equipo mendocino anotó la igualdad el mediocampista Facundo Lencioni.

La apertura del marcador para Platense llegó a los 15 minutos del primer tiempo, cuando Nasif hizo un golazo al definir con un muy potente remate en el borde del área para terminar una contra inmejorable.

Sin embargo, Gimnasia de Mendoza llegó a la igualdad a la media hora del segundo tiempo a través de Lencioni, quien definió en el área chica con una tremenda volea después de una pifia del defensor rival Eugenio Raggio.

Con este resultado, Platense, que viene de caer ante Corinthians en su debut en la Copa Libertadores, llegó a los nueve partidos sin ganar y desaprovechó una oportunidad inmejorable para llegar a los 18 puntos y meterse de lleno en la pelea.