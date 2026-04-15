Debate oral en La Plata para saber si hubo mala praxis

La Justicia penal de La Plata confirmó la elevación a juicio oral de la causa contra el cirujano Diego Federico Santín, imputado por homicidio culposo en el marco de una presunta mala praxis médica ocurrida en 2024. La víctima fue Ángeles “Marita” Sabbatini.

La resolución quedó firme luego de que la defensa no apelara la decisión del Juzgado de Garantías. De esta manera, el expediente fue radicado en el Juzgado Correccional N° 3, a cargo de la jueza Belén Piccone.

En esta nueva etapa, se fijó una audiencia preliminar para el próximo 10 de junio, instancia en la que las partes deberán definir las pruebas que serán debatidas durante el proceso.