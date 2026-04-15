El FMI empeoró sus previsiones para la economía argentina

Reunión y solo promesas: otro día con pocos micros en la Región
Reunión y solo promesas: otro día con pocos micros en la Región
$4.000.000: el Súper Cartonazo se llevó la felicidad para Tolosa
Intendentes marcharon contra Caputo: pidieron obras y que baje la nafta
Por los paros, un grupo de padres de la Anexa recurre a la Justicia
Horror en Arquitectura: internaron a la mamá de la bebé fallecida
“Diego fue asesinado”: reproches y tensión en el comienzo del juicio
Sigue la tensa aventura de miles de pasajeros para poder viajar en micro
El Presidente habló de un dato “repugnante” y pidió paciencia
Con el dólar oficial estable, hubo leve baja en el riesgo país
Investigan a la esposa de Adorni por contratos con el Gobierno
Piedrazos e incidentes durante una marcha de organizaciones sociales
Más reclamos por congelamiento y deudas de honorarios médicos
En Los Hornos, actividades físicas y deportes: gratis para todas las edades
La nena que fue golpeada se recupera y su familia lanzó una fuerte acusación
Denuncian una oscura trama de drogas, abuso y robo en El Bosque
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El FMI recortó medio punto porcentual su pronóstico de crecimiento para la economía argentina para este año por efectos de la guerra en Medio Oriente. Ahora espera que el PBI se expanda 3,5%. A la vez, ajustó al alza su proyección para la inflación, que estimó en 30,4% anual promedio.
Para el año próximo, en tanto, mantuvo en 4% su expectativa de crecimiento de la economía, mientras proyectó que el IPC anual se reducirá a 15,7%.
“Tenemos un recorte de 0,5 puntos en el crecimiento para la Argentina este año. Se debe fundamentalmente a que la actividad estuvo más débil en la segunda mitad del año pasado. Argentina es exportador de energía, pero el impacto positivo de la mejora en los términos de intercambio está compensada por los precios más altos de los commodities y la inflación más alta, que erosiona los ingresos reales, como sucede en otros países”, detalló Petya Koeva Brooks, subdirectora del departamento de Investigación del FMI, en conferencia de prensa.
El trabajo puso el foco en el impacto en la economía global y en cada uno de los países de la guerra en Medio Oriente, que lleva un mes y medio.
Alertó por los efectos contra el crecimiento global, ya lento por el conflicto comercial iniciado por Donald Trump en 2025, y la escalada de precios que dejará.
LE PUEDE INTERESAR
Con el dólar oficial estable, hubo leve baja en el riesgo país
LE PUEDE INTERESAR
Investigan a la esposa de Adorni por contratos con el Gobierno
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí