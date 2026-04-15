El FMI empeoró sus previsiones para la economía argentina

El FMI recortó medio punto porcentual su pronóstico de crecimiento para la economía argentina para este año por efectos de la guerra en Medio Oriente. Ahora espera que el PBI se expanda 3,5%. A la vez, ajustó al alza su proyección para la inflación, que estimó en 30,4% anual promedio.

Para el año próximo, en tanto, mantuvo en 4% su expectativa de crecimiento de la economía, mientras proyectó que el IPC anual se reducirá a 15,7%.

“Tenemos un recorte de 0,5 puntos en el crecimiento para la Argentina este año. Se debe fundamentalmente a que la actividad estuvo más débil en la segunda mitad del año pasado. Argentina es exportador de energía, pero el impacto positivo de la mejora en los términos de intercambio está compensada por los precios más altos de los commodities y la inflación más alta, que erosiona los ingresos reales, como sucede en otros países”, detalló Petya Koeva Brooks, subdirectora del departamento de Investigación del FMI, en conferencia de prensa.

El trabajo puso el foco en el impacto en la economía global y en cada uno de los países de la guerra en Medio Oriente, que lleva un mes y medio.

Alertó por los efectos contra el crecimiento global, ya lento por el conflicto comercial iniciado por Donald Trump en 2025, y la escalada de precios que dejará.