Más de 460 multas en controles viales en barrios

Una serie de operativos de seguridad y prevención vial que la Municipalidad implementó en los últimos días en distintas localidades, derivó en la aplicación de más de 460 infracciones viales, producto de faltas de distinto tipo.

Así pudo saberlo ayer EL DIA, a partir del balance difundido por la Comuna de operativos de las secretarías de Seguridad y Control Urbano, destinados al control, la prevención de siniestros, el ordenamiento del tránsito y el cumplimiento de las normas.

Según indicaron fuentes del Municipio, en los últimos días, desde la secretaría de Seguridad se realizaron controles vehiculares en puntos estratégicos como en 137 entre 71 y 72, en Los Hornos, y en 161, entre 59 y 60, y en 143 y 520, de San Carlos. También se desarrollaron procedimientos en 23 y 53, Plaza Italia y 7 y 54, además de acciones en conjunto con Aubasa y recorridas durante guardias nocturnas, logrando controlar un total de 474 vehículos, de los cuales 10 fueron secuestrados.

Los procedimientos se desplegaron tanto de día como de noche, con presencia en arterias clave y zonas de alta circulación, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo y detectar incumplimientos a la normativa.

Por su parte, la secretaría de Control Urbano desarrolló operativos durante el partido de Estudiantes contra Unión, la carrera de Veteranos en el Bosque, las elecciones de la comunidad peruana y la caminata de la Memoria.

En paralelo, realizó controles de documentación y alcoholemia en distintos puntos de la Ciudad, realizando seis secuestros y labrandose 460 infracciones (305 a cargo de la Dirección General de Seguridad Vial y 155 a cargo de la Dirección de Tránsito).