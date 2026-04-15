Con el dólar oficial estable, hubo leve baja en el riesgo país

El dólar oficial cerró en $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin registrar cambios.

El blue cotizó en $1.390 para la compra y $1.410 para la venta, con una suba de $5, lo que representó un alza del 0,36%.

A pesar del mal desempeño que reflejaron las acciones argentinas, el riesgo país cayó 3 puntos y cerró en los 525 puntos.

El comportamiento de los papeles en la Bolsa porteña mostró pérdidas en su mayoría. Con Central Puerto a la cabeza (-4,3%), las acciones de Transportadora de Gas del Sur (-4,2%) y Edenor (-4,06%) encabezaron el ranking con mayores caídas.

Si bien la tendencia fue negativa, resaltaron Bolsas y Mercados (3%) e IRSA (2,2%) en la vereda de las ganadoras.

El índice S&P Merval cerró en baja hasta los 2.950.634,57 puntos (-1,4%).

Para los ADRs el desempeño mostró resultados mixtos. Por un lado Telecom (1,6%) e IRSA (1,4%) marcaron subas. En los títulos públicos, las subas llegaron hasta el 0,8%.