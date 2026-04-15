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Política y Economía |LUEGO SE MOVILIZARON A LA GOBERNACIÓN

Piedrazos e incidentes durante una marcha de organizaciones sociales

Fue en 7 y 55, cuando los manifestantes, de distintos distritos del Conurbano, se dirigían a la sede del ministerio de Desarrollo

Piedrazos e incidentes durante una marcha de organizaciones sociales

Hubo corridas, pedradas y gases lacrimógenos en las inmediaciones de 7 y 55 / Iván Campos

15 de Abril de 2026 | 05:23
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Militantes de organizaciones sociales provenientes de distintos distritos del Conurbano protagonizaron ayer incidentes en pleno centro de la Ciudad, que incluyeron pedradas y corridas y el uso de gases lacrimógenos que la Policía disparó para dispersar a los manifestantes.

Fue en pleno centro: la avenida 7, a la altura de la calle 55, donde un grupo de militantes que arribó al pretendía acceder hasta la sede del ministerio de Desarrollo de la Comunidad provincial, que conduce Andrés Larroque.

Al encontrarse con un vallado preventivo, un grupo de violentos pretendió derribar el cerco y lanzó pedradas contra los efectivos policiales que custodiaban el lugar, que repelieron la acción disparando granadas de gases lacrimógenos, escena que provocó momentos de tensión y corridas que generaron temor entre automovilistas, comerciantes y transeúntes que circulaban por la zona.

Antes de llegar al lugar, el grupo había quemado gomas sobre la avenida y en la esquina de 7 y de 50, fuego que fue rápidamente combatido por una dotación de Bomberos de la Provincia.

El derrotero de la manifestación continuó luego en la calle 6 entre 51 y 53, frente a las puertas de la Gobernación, donde, aunque esta vez sin episodios violentos, interrumpieron el tránsito provocando trastornos en la movilidad vehicular en el área del microcentro.

Los grupos se nucleaban bajo la consigna del “Encuentro Socialista Antiimperialista” y exhibían pancartas con mensajes como “No hay paz sin pan ni trabajo”, “Luchemos para que se

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Uno de los manifestantes, identificado como Pablo e integrante del MTL Rebelde, dijo a EL DIA que la protesta responde a la creciente demanda en los comedores comunitarios. “Tenemos comedores en distintos distritos del Conurbano bonaerense, como Moreno, General Rodríguez, La Matanza y Lomas de Zamora. La situación es cada vez más difícil porque aumenta

la necesidad en los barrios y no podemos sostener la asistencia con los recursos actuales”, señaló.

En ese sentido, indicó que reclaman un aumento de la entrega de alimentos y el acceso a programas sociales. “Necesitamos más mercadería para poder abastecer a los comedores y también mayor acceso a planes de empleo y subsidios, porque hay mucha falta de trabajo”, agregó.

Según detalló, solo su organización cuenta con 18 comedores, mientras que el conjunto de agrupaciones que integran la protesta podría alcanzar cerca de un centenar. “La demanda crece año a año, pero la ayuda que recibimos es la misma o incluso menor. Hay recortes y trabas burocráticas que nos impiden sostener los espacios”, afirmó.

Además, denunció demoras en la entrega de asistencia: “Hay organizaciones que no reciben alimentos desde principios de año. Estamos en abril y todavía no tuvieron respuestas”, concluyó.

Frente a la Gobernación no hubo episodios violentos / G. Calvelo

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Hubo corridas, pedradas y gases lacrimógenos en las inmediaciones de 7 y 55 / Iván Campos

Frente a la Gobernación no hubo episodios violentos / G. Calvelo

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