Caso Kim: polémica con el menor bajo custodia

La comunidad educativa de la escuela secundaria 41 de Abasto observa con preocupación la asistencia de uno de los menores involucrados en el caso de Kim Gómez a sus aulas. Se trata del adolescente que por su edad no es punible y se encuentra bajo resguardo Judicial en un centro de menores.

El menor “está institucionalizado como todos los demás que están en esos centros de contención. Hace poco que se le está garantizando la educación en realidad”, le dijo a este diario la jueza de Garantías, María José Lescano.

Su asistencia no pasa desapercibida dentro de la institución, tal es así que durante la tarde de ayer los padres de otros estudiantes se reunieron con miembros del Organismo de Niñez e inspectores, para abordar el tema. Según trascendió, el encuentro habría surgido a partir de la difusión de un video del menor alardeando de ilícitos junto a sus compañeros.

“Me parece que se magnificó la situación porque que no hubo ningún conflicto, la convivencia escolar se fue desarrollando sin ningún inconveniente. El temor y todo el escándalo parecería surgir de los antiguos videos y de todo el teléfono descompuesto que supone este tema en las redes sociales”, argumentó la jueza Lescano al respecto.

“Todo el tiempo hemos tenido recaudos de cómo poder abordar este conflicto sin cercenar derechos al menor”, agregó Lescano y aclaró que “desde el Juzgado se está trabajando articuladamente con el Servicio Local de Promoción y de Protección de derechos de la Municipalidad y con el Organismo de Niñez y Adolescencia de la provincia, en el acompañamiento del joven en el marco de la ejecución de la medida impuesta”.

Aún resta conocer cuál fue el resultado de la reunión de padres de ayer. Pero en paralelo se supo que un grupo de familias impulsó un pedido para que el menor sea apartado de la escuela en la que está cursando 3° año. Su argumento es que la presencia del estudiante genera temor y afecta el desarrollo de las clases.