El juez rechazó la recusación de Toviggino

El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó ayer los argumentos del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, quien busca apartarlo de la causa por la presunta retención de $19.000 millones de aportes de la entidad. En su dictamen, el magistrado descartó tener “enemistad manifiesta” -como alegó Toviggino- o falta de imparcialidad y adjudicó los planteos a la disconformidad del procesado con la marcha de una investigación “que no es de su agrado”.

Para Amarante, el intento de apartarlo resulta “inadmisible”. Agregó que que todas las medidas adoptadas en el expediente fueron debidamente fundadas en la necesidad de profundizar la investigación de hechos que describió como “graves y sumamente complejos”. Y concluyó: “No se observa de modo alguno que el actuar de este magistrado haya sido irrazonablemente tardío, desmedido o haya menoscabado arbitrariamente las garantías de la parte; tampoco de la actividad procesal cumplida puede avizorarse que la misma haya provenido de una enemistad manifiesta con quien resulta investigado”.

El planteo de Toviggino para recusar al magistrado debe ser analizado por la Cámara en lo Penal Económico. Mientras, el Tribunal de Apelaciones citó a las partes para el 24 de abril. Ese día se escucharán los argumentos sobre las apelaciones a los procesamientos y los embargos por $350 millones que resolvió Amarante contra la AFA, Claudio Tapia y su tesorero.