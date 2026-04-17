Récords en Wall Street: sube la apuesta y crece el optimismo global

Wall Street cerró ayer en alza y volvió a marcar nuevos récords, impulsada por el optimismo de los inversores ante posibles avances en Medio Oriente. El Dow Jones subió un 0,24% y alcanzó los 48.578 puntos, mientras que el S&P 500 avanzó un 0,26% hasta las 7.041 unidades y el Nasdaq ganó un 0,36%, cerrando en 24.102 puntos. Se trata del segundo día consecutivo en que estos dos últimos índices baten máximos históricos, en una racha que consolida la recuperación tras semanas de volatilidad.

El impulso llegó tras declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que Irán habría aceptado entregar su uranio enriquecido, lo que alimentó expectativas de un acuerdo de paz. “Los inversores empujan el movimiento para ver hasta dónde pueden llegar”, explicó Patrick O’Hare, analista de Briefing.com, al destacar el clima de confianza que domina el mercado. Aun así, especialistas subrayan que el escenario internacional sigue siendo frágil.

En paralelo, el petróleo registró una fuerte suba: el barril de WTI trepó un 3,72% y cerró en 94,69 dólares, reflejando la volatilidad del mercado energético. En contraste, el oro, considerado un activo refugio, cayó un 0,25% hasta los 4.811 dólares la onza, en línea con un mayor apetito por el riesgo entre los inversores y una rotación hacia activos más dinámicos.