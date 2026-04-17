Zelenski denuncia la “locura rusa” tras otra ola de ataques a Ucrania

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Una nueva oleada de ataques sacudió a Ucrania durante la noche y dejó un saldo devastador: al menos 19 muertos y más de 100 heridos en distintos puntos del país. Las ciudades de Kiev y Odesa fueron las más golpeadas por los bombardeos rusos, en una jornada que volvió a evidenciar la intensidad de un conflicto que, tras cuatro años, no muestra señales de desaceleración.
En Odesa, el estruendo de misiles y drones se prolongó sin pausa durante horas. “Fue horrible, no pararon ni un momento”, relató Tatiana, una vecina cuya vivienda terminó con las ventanas destrozadas. El ataque en esa ciudad portuaria dejó al menos nueve muertos y decenas de heridos, además de escenas de destrucción que se repiten con frecuencia en el sur ucraniano.
Más al norte, en Kiev, murieron cuatro personas, entre ellas un niño de 12 años. El alcalde, Vitali Klitschko, confirmó los daños en varios edificios residenciales. “Sobrevivimos de milagro”, contó Yeva, una joven de 19 años cuya casa quedó reducida a escombros tras el derrumbe del techo. En otras regiones, como Dnipropetrovsk y Járkov, también se registraron víctimas fatales, ampliando el impacto de una ofensiva que abarcó buena parte del territorio.
Según la fuerza aérea ucraniana, en apenas 24 horas Rusia lanzó 659 drones y 44 misiles. Aunque una gran cantidad fue interceptada, el volumen del ataque refleja una escalada sostenida.
Moscú, por su parte, aseguró que los objetivos eran instalaciones militares y energéticas, y sostuvo que todos los blancos fueron alcanzados.
El presidente Volodimir Zelenski condenó la ofensiva y pidió un minuto de silencio por las víctimas, a quienes definió como “civiles abatidos por la locura rusa”. Además, insistió en que Moscú “apuesta por la guerra” y rechazó cualquier flexibilización de sanciones.
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Mientras tanto, las negociaciones para poner fin al conflicto permanecen estancadas, en un escenario internacional cada vez más complejo. Con ataques casi diarios y un saldo creciente de víctimas civiles, la guerra en Ucrania sigue dejando una huella profunda y dolorosa.
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