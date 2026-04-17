El Tribunal sancionó con cuatro partidos al defensor Marcos Rojo

Después de haber sido expulsado ante River, que finalmente se impuso por 2-0 en Avellaneda, se confirmó ayer que el defensor platense Marcos Rojo fue suspendido por cuatro partidos, de acuerdo a lo que comunicó el Tribunal de Disciplina de la AFA.

De esta manera, el exdefensor de Estudiantes y Boca se perderá lo que resta de la fase regular del Torneo Apertura (Aldosivi, Barracas y Huracán) y un potencial encuentro de octavos de final, en caso de que la Academia avance de ronda en el campeonato doméstico.

categórico informe del árbitro

Marcos Rojo no es la primera vez que recibe una sanción de este tipo. Sin embargo, el agravante es que el informe del árbitro Sebastián Zunino fue lapidario, respecto de la expulsión del defensor.

En las últimas horas se conocieron los detalles del informe que presentó el árbitro luego de haber dirigido el partido. Allí, el juez citó textualmente cuáles fueron los insultos que le dijo Rojo después de sacarle la tarjeta roja.

“Sos un hijo de mil p... ¿Quién te puso acá? Sos un desastre, la c... de tu madre, c... de m...”, le habría dicho el experimentado defensor a Zunino. Por este motivo, el exjugador de Estudiantes y Manchester United fue sancionado con cuatro partidos.