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Deportes |La crisis futbolística que golpea al equipo

Costas le puso el pecho al momento de Racing

El entrenador sigue caliente por la manera en que se perdió ante Botafogo. El domingo necesita ganar para acercarse a Octavos

Costas le puso el pecho al momento de Racing

costas sigue caliente por la derrota con botafogo y se hace cargo / x

17 de Abril de 2026 | 02:06
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Mientras Racing ya se prepara para jugar el domingo ante Aldosivi, en Mar del Plata, con el objetivo de ganar para acrecentar sus chances de clasificar a los Playoff, todavía perduran los ecos de la frustrante derrota del martes por la noche ante Botafogo, en Avellaneda, por la Copa Sudamericana.

Y en ese sentido, el entrenador Gustavo Costas fue muy autocrítico tras la caída por 3-2, lo que le generó cierta preocupñación de cara a lo que vendrá.

La Academia, que empataba y era más, pagó caro los errores defensivos y el Fogao se lo ganó en el descuento con un gol que provocó la ira del entrenador.

Luego del tanto de Danilo en el minuto 93 que significó otra derrota, Gustavo Costas se dio vuelta y pateó lo primero que se le cruzó con mucha bronca.

El entrenador de la Academia se mostró preocupado por el momento futbolístico que atraviesa su equipo. “Los tres goles los regalamos nosotros. Cada defecto nuestro es un gol del rival”, sostuvo.

“Antes no llegábamos tanto y convertíamos; ahora estamos abajo del arco y te cuesta un huevo hacer un gol”, dijo, a la hora de hacer un análisis. “Tenemos que terminar este semestre y analizaremos si hacer un recambio en el plantel. Quizás el club no está para gastar tanto”, disparó Costas cuando le preguntaron si va a dejar ir a varias de sus figuras en el mercado.

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Racing perdió tres de los últimos cuatro partidos y por el momento está fuera de los puestos de clasificación en la Sudamericana y en el Apertura.

conflicto en puerta con unión

Unión agotó la paciencia y decidió escalar el conflicto. La dirigencia del club santafesino, encabezada por Luis Spahn, recurrirá a la AFA como instancia de mediación en su disputa con Racing por irregularidades detectadas en las transferencias de Adrián Balboa y Juan Nardoni, jugadores de los cuales Unión posee el 20% y el 30% de los derechos económicos, respectivamente.

Las sospechas son concretas: en el entorno tatengue creen que la Academia ocultó al menos dos millones de dólares de la base imponible en la operación del volante a Gremio, y también cuestionan la transparencia en los montos informados por la venta del delantero al FC Pari Nizhny Novgorod de Rusia. El reclamo es real y si la mediación no da resultado, desde Santa Fe no descartan acciones más contundentes.

 

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