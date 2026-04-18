En Gaza, la mayoría de las víctimas son mujeres

Más de 38.000 mujeres y niñas murieron en la Franja de Gaza entre octubre de 2023 y fines de 2025, en el contexto de la guerra entre Israel y Hamás, de acuerdo con datos difundidos por ONU Mujeres. La cifra incluye más de 22.000 mujeres adultas y 16.000 niñas, y equivale a un promedio de al menos 47 muertes diarias en ese período, según detalló la portavoz del organismo, Sofia Calltorp.

En ese mismo lapso, el Ministerio de Salud de Gaza contabilizó unas 71.000 víctimas fatales, lo que indica que las mujeres y niñas representan más de la mitad del total de fallecidos.

Desde ONU Mujeres señalaron que la proporción de muertes de mujeres y niñas es significativamente más alta que en enfrentamientos previos en Gaza. Calltorp sostuvo que, pese al alto el fuego anunciado en octubre de 2025, este grupo continúa atravesando “un sufrimiento atroz”.

Además, se estima que cerca de 11.000 mujeres y niñas resultaron gravemente heridas, muchas de ellas con discapacidades permanentes. En los últimos seis meses, más de 730 personas murieron y otras 2.000 resultaron heridas, aunque no hay datos desagregados por sexo y edad.

CRISIS HUMANITARIA

El informe también advierte sobre el deterioro de las condiciones de vida. Casi un millón de mujeres y niñas fueron desplazadas en reiteradas ocasiones durante el conflicto, mientras que unas 790.000 enfrentan niveles críticos o catastróficos de inseguridad alimentaria.

Las dificultades para acceder a agua, alimentos, atención médica y ayuda humanitaria profundizan la situación, por lo que ONU Mujeres pidió que este grupo sea priorizado en la respuesta internacional.

El conflicto se desató tras los ataques del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamas en territorio israelí. Desde entonces, el Ministerio de Salud de Gaza elevó la cifra total de muertos a más de 72.000 personas.