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Deportes |3-2 A UNIÓN

Newell’s y un triunfo resonante en Santa Fe

Newell’s y un triunfo resonante en Santa Fe

X (@Newells)

18 de Abril de 2026 | 03:57
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En Newell’s las cosas están cambiando y es una realidad. Anoche en el estadio de Unión consiguió un triunfo de esos que dan impulso para seguir sumando y escapando de la zona caliente del descenso. Ganó 3-2 un partido totalmente adverso, que arrancó perdiendo y lo pudo torcer gracias a la efectividad de sus jugadores y a la soberbia actuación del juvenil arquero Josué Reinatti. Y fue resonante porque no lo mereció ya que el local generó una infinidad de situaciones de gol que desperdició sistemáticamente y otras ahogó el arquero visitante.

El Tatengue arrancó ganando cuando jugaba mejor pero sus errores defensivos y un golazo de Jerónimo Russo le cambiaron los planes. En el segundo tiempo cuando tiró todo encima el arquero fue figura y otro error defensivo entre Maizon Rodríguez y Matías Mansilla le dejó servido el gol al ingresado Ramírez. Unión no bajó los brazos, descontó con Lucas Menossi pero otra vez Reinatti se quedó con un gol cantado de Tarragona. Newell’s sueña con salvarse; Unión está en caída libre.

 

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