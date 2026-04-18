Juan Meza podría ser titular por Fausto Vera

Juan Cruz Meza, el juvenil hermano menor de Maximiliano Meza, asoma con chances de ser titular en el Superclásico de mañana. Tras debutar de la mano de Gallardo, el correntino es uno de los puntos más altos del corto ciclo de Eduardo Coudet en River. Lleva 12 partidos jugados y viene de unos meses en la Reserva luego de haber aparecido en el plantel superior el año pasado.

El volante -con apenas 18 años- es uno de los candidatos para reemplazar en el mediocampo a Fausto Vera, quien se perderá el encuentro a causa del esguince en la rodilla derecha que sufrió en la victoria ante Carabob por la Copa Sudamericana.

El juvenil nacido en Caa Catí jugó al lado de Aníbal Moreno en las prácticas de la última fecha FIFA y conformó a Coudet por lo que compite de igual a igual con Giuliano Galoppo y Kevin Castaño por ese lugar entre los once. El ex Banfield correría desde atrás al no sumar minutos en ninguno de los últimos ocho partidos a causa de un esguince en el tobillo izquierdo, mientras que el colombiano no consigue levantar el nivel.

Además del reemplazante de Fausto Vera, Coudet deberá definir la titularidad de Ian Subiabre o de Kendry Páez. El chubutense no aprovechó el partido ante Carabobo para afianzarse como titular mientras que el ecuatoriano tuvo un destacado ingreso en el Monumental y pelea por jugar detrás de la dupla ofensiva Colidio-Driussi.

La probable formación de River para el Superclásico sería con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza o Kevin Castaño, Tomás Galván, Ian Subiabre o Kendry Páez; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Justamente Sebastián Driussi es una de las cartas fuertes del conjunto millonario, ya que en el ciclo Coudet convirtió 5 goles en 7 partidos. El delantero ha sido verdugo de Boca en varias ocasiones, la última de ellas en abril del 2025, cuando puso el 2 a 1 definitivo en el último Superclásico disputado en el Monumental.