Boca llega al Monumental sin dudas ni misterios

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En el mejor momento del ciclo Ubeda, con un invicto de 12 partidos incluido el inicio de la Copa Libertadores, Boca Juniors jugará el Superclásico con la formación que le está dando muy buenos resultados gracias al buen funcionamiento del equipo en los últimos partidos, que incluso ha generado elogios de los hinchas.
Como pocas veces en los años más recientes, la formación de Boca no tiene incógnitas para afrontar el Superclásico. El único cambio será la salida de Agustín Marchesín, quien se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y no jugará por unos ocho meses. Por eso, es el equipo casi ideal, sin su arquero titular.
Boca viene de golear a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores, en La Bombonera, y ahora comienza, justo ante el rival de toda la vida, una serie de encuentros de visitante, por el Apertura - donde busca afirmarse en los primeros lugares, aunque ya está cerca de la clasificación entre los ocho mejores de la Zona A- y la Copa.
Boca Juniors formaría con: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.
Al margen del gran presente de Boca, la grave lesión de Agustín Marchesín es la nota triste de la previa del clásico. El arquero expresó su tristeza a través de un posteo en redes sociales, donde muchos conocidos, compañeros, ex compañeros y colegas de la Selección le dejaron mensajes de apoyo y cariño tras la dura situación que atraviesa.
“Mi sueño era jugar la Libertadores con Boca, no le encuentro explicación a esto”, escribió Marchesín. Leandro Paredes le dejó su apoyo con un “Vamos Agus”, acompañado de varios corazones azul y oro. También comentaron compañeros como Milton Giménez, Marco Pellegrino, Malcom Braida e incluso la cuenta oficial de Boca.
POR MES*
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