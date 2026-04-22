Investigan la ruta de una desaparición misteriosa

Una joven de 18 años, con el cabello cortado, fue rescatada ayer en la localidad de Arana, luego de permanecer desaparecida a raíz de una complicación en su estado de salud.

Tras el hallazgo, las autoridades policiales confirmaron su traslado al Hospital San Martín, donde especialistas evalúan su evolución física y mental.

El descubrimiento ocurrió gracias a la intervención de un frentista de la zona, quien advirtió una conducta inusual en su perro. Los ladridos constantes del animal motivaron al hombre a inspeccionar el lugar, momento en el cual divisó a la joven oculta en el interior de un caño de desagüe.

El vecino logró retirar a la mujer del zanjón por sus propios medios y solicitó asistencia inmediata a los servicios de emergencia.

Al arribo de los efectivos, se constató que la joven presentaba un severo estado de shock y manifestaba una pérdida temporal de la memoria que le impedía precisar cómo terminó en ese sector rural. No se descartan hipótesis.