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Los números de la suerte del miércoles 22 de abril de 2026, según el signo del zodíaco

Los números de la suerte del miércoles 22 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
22 de Abril de 2026 | 00:01
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TAURO
(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

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SUERTE NUMERICA: 14-90-22. Deberá efectuar un reajuste en sus finanzas y cobrar deudas. Momento ideal para aclaraciones y definiciones sentimentales. No se evada de los compromisos. Su proceder no es el más adecuado.

 

ARIES
(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

ARIES (Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

SUERTE NUMERICA: 17-28-44. Su actividad personal será recompensada y sus proyectos experimentarán un progreso notable. Las relaciones sentimentales marchan muy bien. Influencia favorable para su economía.

 

GEMINIS
(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

GEMINIS (Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

SUERTE NUMERICA: 01-85-65. Absténgase de efectuar innovaciones si no tiene amplia seguridad. Incomprensiones en su familia o con su pareja. Fracaso a nivel amistoso. No se desespere ante las dificultades que se presenten.

 

CANCER
(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

CANCER (Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

SUERTE NUMERICA: 14-09-76. Este día es propicio para inversiones, negocios e iniciativas. Trate de ser ecuánime con su pareja. Oportunidad para lograr la felicidad. No discuta con amigos. Cambios favorables en el hogar.

 

LEO
(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

LEO (Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

SUERTE NUMERICA: 19-25-89. Obstáculos en sus tareas y sentirá que su dedicación no ha encontrado el eco que esperaba. En amor, las relaciones marchan muy bien. No descuide sus proyectos. Camine más y haga vida al aire libre.

 

VIRGO
(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

VIRGO (Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

SUERTE NUMERICA: 19-56-02. Un asunto laboral, bloqueado hasta ahora, cobra nuevo ritmo. Tendencia a tergiversar el sentido de las palabras del ser querido. Problemas por cuestiones financieras. Angustias pasajeras.

 

LIBRA
(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

LIBRA (Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

SUERTE NUMERICA: 73-41-55. Hay posibilidades de progresos financieros al producirse una idea o propuesta en sus trabajos. Hay un ligero desentendimiento familiar: evite el desinterés. Un disgusto con su pareja, es disipado con una reconciliación.

 

ESCORPIO
(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

ESCORPIO (Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

SUERTE NUMERICA: 28-71-09. Obtiene resultados satisfactorios en medios jerárquicos. Aumento de responsabilidades y horas de labor. Procure mayor descanso en las horas libres. Sus sentimientos se ven estimulados y correspondidos.

 

SAGITARIO
(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SAGITARIO (Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SUERTE NUMERICA: 03-41-58. Conviene informarse bien antes de tomar una resolución de tipo laboral. Mal día para contratos o firma de documentos. Hay noticia de persona de su amistad que le alegra. Hay armonía y correspondencia en el amor.

 

CAPRICORNIO
(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

CAPRICORNIO (Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

SUERTE NUMERICA: 69-01-17. No adopte determinaciones de trascendencia y mantenga su calma ante rozamientos. Sale a luz un viejo resentimiento familiar. Contratiempos superados. Sepa retribuir cariñosidad en el plano afectivo.

 

ACUARIO
(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

ACUARIO (Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

SUERTE NUMERICA: 48-01-17. Actividad agotadora por recargos laborales. No se desanime que éste será el momento de requerir mejoras salariales. Deberá luchar si quiere mejorar su posición social. Evite abatimientos si sus asuntos afectivos son interferidos.

 

PISCIS
(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

PISCIS (Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

SUERTE NUMERICA: 05-61-77. Entablará conocimientos con alguien que será de suma importancia en su futuro económico. Domine su malhumor en el hogar. Hay una reunión que le beneficia. Ansiedad por un desenlace en el campo sentimental.

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