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Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 22 de abril 2026

La billetera digital del Banco Provincia renueva sus beneficios con promos clave en supermercados, farmacias y transporte. Qué rubros tienen descuentos, cuáles son los topes y cómo aprovecharlos al máximo este miércoles 22 de abril de 2026.

Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 22 de abril 2026
22 de Abril de 2026 | 07:12

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En un contexto económico donde cada peso cuenta, Cuenta DNI sigue con sus promociones que permiten afrontar el gasto cotidiano. Con descuentos que abarcan desde alimentos hasta transporte, la billetera digital del Banco Provincia mantiene una estrategia agresiva para sostener el nivel de ventas en comercios adheridos.

Este miércoles 22 de abril no es la excepción: hay promociones destacadas en grandes cadenas, beneficios para jubilados y hasta reintegros completos en transporte público. Sin embargo, como ya es habitual, hay condiciones clave que pueden marcar la diferencia entre ahorrar o no.

Supermercados con Cuenta DNI: descuentos con condiciones y topes a tener en cuenta

Uno de los beneficios más fuertes está en La Anónima, con un 10% de descuento y un tope de reintegro de $5.000 por persona. El beneficio se activa en compras superiores a $25.000. Para jubilados que cobran en el Banco Provincia, se suma un 5% extra con el mismo tope.

En Toledoel descuento es del 15%, también con un adicional del 5% para jubilados. En ambos casos, el pago debe hacerse exclusivamente con dinero en cuenta desde la billetera digital Cuenta DNI.

Carrefour, por otro lado, ofrece un 10% de descuento sin tope de reintegro, aplicado directamente en línea de caja. Es una de las promociones más atractivas del día, ya que el ahorro es inmediato y sin límites.

Comercios de cercanías y farmacias con Cuenta DNI: ahorro directo y sin vueltas

En Josimar, el descuento alcanza el 15%, con un tope de reintegro semanal de $6.000 por persona. Se aplica directamente en caja, aunque queda excluido para quienes tengan deudas con el banco.

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Además, hay un beneficio general del 10% en farmacias y perfumerías adheridas, válido para todos los miércoles y jueves de abril, sin tope de reintegro. Un punto clave en tiempos donde los gastos en salud y cuidado personal vienen en alza.

Beneficios en transporte público con Cuenta DNI: cómo viajar gratis

Uno de los beneficios más potentes —y menos visibles— es el reintegro del 100% en transporte público. Al pagar con NFC mediante la tarjeta Visa Débito vinculada a Cuenta DNI, los bonaerenses pueden recuperar hasta $10.000 mensuales.

Eso sí: el reintegro no es inmediato (puede demorar entre 20 y 30 días) y solo está disponible en dispositivos Android. Además, no aplica si el pago se realiza mediante QR de otras billeteras, como Mercado Pago. Atento a este detalle si querés acceder al beneficio.

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