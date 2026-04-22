Le pusieron fecha a la Marcha Federal: el plan de lucha de los docentes que afecta las clases en la UNLP
Le pusieron fecha a la Marcha Federal: el plan de lucha de los docentes que afecta las clases en la UNLP
Una ex jueza de Familia de La Plata podría ir a juicio por una grave acusación
La Nación deberá definir cómo paga una deuda que exige Kicillof
Investigan coimas por permisos para importar autorizados por Massa en el gobierno de A. Fernández
Amenazas de tiroteo: el reto viral al que todos culpan pero nadie vio
Fernanda Callejón lloró al declarar contra su ex, el platense Ricky Diotto
Tapia y Toviggino: un conflicto judicial suma otro escándalo
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
La Plata: detuvieron a un boxeador que le fracturó el maxilar a un rival en un torneo amateur
Medicina: miles de estudiantes sin clases por problemas edilicios
Llegó el frío a La Plata: mañana fresca y con viento para este miércoles
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Escándalo en Europa: una trama de lujo, drogas y fiestas VIP que involucra a futbolistas de la Serie A
Beto Casella entre las cuerdas en medio de la crisis de BTV: el canal analiza decisiones extremas
La Justicia frenó la baja de un plan con impacto directo en la Región
Abren las vacantes para ingresar a la Prefectura Naval Argentina: paso a paso, cómo postularse
Cómo es el proyecto que propone que cuatro calles comerciales sean peatonal el sábado por la tarde
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 22 de abril 2026
Juicio por la muerte de Maradona: salieron a la luz los escandalosos audios del neurocirujano
Regreso a la Luna: la NASA fija fecha y camino para intentar volver a pisarla
Tu historia merece ser contada: amor del bueno, cuando la vida real supera a la ficción
Una salida para las canteras: de parador turístico a paraíso del pejerrey
Los números de la suerte del miércoles 22 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Amenazas de tiroteos y violencia escolar en la mira de la Justicia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La billetera digital del Banco Provincia renueva sus beneficios con promos clave en supermercados, farmacias y transporte. Qué rubros tienen descuentos, cuáles son los topes y cómo aprovecharlos al máximo este miércoles 22 de abril de 2026.
Escuchar esta nota
En un contexto económico donde cada peso cuenta, Cuenta DNI sigue con sus promociones que permiten afrontar el gasto cotidiano. Con descuentos que abarcan desde alimentos hasta transporte, la billetera digital del Banco Provincia mantiene una estrategia agresiva para sostener el nivel de ventas en comercios adheridos.
Este miércoles 22 de abril no es la excepción: hay promociones destacadas en grandes cadenas, beneficios para jubilados y hasta reintegros completos en transporte público. Sin embargo, como ya es habitual, hay condiciones clave que pueden marcar la diferencia entre ahorrar o no.
Uno de los beneficios más fuertes está en La Anónima, con un 10% de descuento y un tope de reintegro de $5.000 por persona. El beneficio se activa en compras superiores a $25.000. Para jubilados que cobran en el Banco Provincia, se suma un 5% extra con el mismo tope.
En Toledo, el descuento es del 15%, también con un adicional del 5% para jubilados. En ambos casos, el pago debe hacerse exclusivamente con dinero en cuenta desde la billetera digital Cuenta DNI.
Carrefour, por otro lado, ofrece un 10% de descuento sin tope de reintegro, aplicado directamente en línea de caja. Es una de las promociones más atractivas del día, ya que el ahorro es inmediato y sin límites.
En Josimar, el descuento alcanza el 15%, con un tope de reintegro semanal de $6.000 por persona. Se aplica directamente en caja, aunque queda excluido para quienes tengan deudas con el banco.
LE PUEDE INTERESAR
Una salida para las canteras: de parador turístico a paraíso del pejerrey
LE PUEDE INTERESAR
Taxistas: más horas de trabajo y menos ingresos
Además, hay un beneficio general del 10% en farmacias y perfumerías adheridas, válido para todos los miércoles y jueves de abril, sin tope de reintegro. Un punto clave en tiempos donde los gastos en salud y cuidado personal vienen en alza.
Uno de los beneficios más potentes —y menos visibles— es el reintegro del 100% en transporte público. Al pagar con NFC mediante la tarjeta Visa Débito vinculada a Cuenta DNI, los bonaerenses pueden recuperar hasta $10.000 mensuales.
Eso sí: el reintegro no es inmediato (puede demorar entre 20 y 30 días) y solo está disponible en dispositivos Android. Además, no aplica si el pago se realiza mediante QR de otras billeteras, como Mercado Pago. Atento a este detalle si querés acceder al beneficio.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí