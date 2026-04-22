Comenzó en La Plata un ciclo de conferencias sobre gobiernos y territorios

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El encuentro, organizado por el Instituto de Capacitación Política (ICP) y en el que estuvieron Alak y Ghi, busca reunir a dirigentes con trayectoria para compartir herramientas, recorridos y perspectivas. Puede revivirse en vivo de forma libre y gratuita a través de YouTube
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La Plata albergó ayer el primer encuentro de un ciclo de conferencias dedicado a la gestión pública, los programas de gobierno y las experiencias y políticas de desarrollo del país. La jornada contó con la presentación del intendente municipal Julio Alak, y la exposición del jefe comunal de Morón, Lucas Ghi.
En el marco de la actividad, Alak destacó que "la gestión local se ha convertido en una centralidad importante en la Argentina” y consideró que “desde el retorno democrático hasta ahora es el segmento que más se ha potenciado en Argentina”.
“Las ciudades tienen un enorme valor porque es donde vive la gente y donde se gestiona”, continuó el mandatario, y enfatizó: “Los nuevos municipios hacen innovaciones territoriales, asumen la responsabilidad de generar producción y trabajo".
En la misma línea, Ghi expresó: "Nada de lo que tiene que ver con nuestros vecinos y vecinas nos es ajeno: si lo que pasa —ya sea social, político, comercial— pasa en nuestro territorio, no reconocemos formalidades ni jurisdicciones: nos hacemos cargo de la representación política de nuestra gente y desde ahí conducimos".
Asimismo, el intendente de Morón remarcó: “El contexto tan adverso como el que vivimos, nos invita a pensarnos en clave de nosotros y romper con la lógica del hiperindividualismo al que nos quieren llevar. Nosotros seguimos apostando a lo colectivo.”
Previo al inicio de la charla, se realizó además el descubrimiento de un mosaico y se inauguró una muestra fotográfica de Sebastián Miquel en homenaje de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, en un gesto de memoria y compromiso con los derechos humanos.
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La iniciativa, orientada a reunir a dirigentes con experiencia en gestión para intercambiar herramientas, recorridos y perspectivas, continuará en los próximos meses. El segundo encuentro será en mayo y estará a cargo del intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien abordará la aplicación de la inteligencia artificial en la gestión de gobiernos.
Cabe destacar que la charla puede revivirse de forma libre y gratuita accediendo al canal de YouTube del ICP @capacitacionicp, donde también se alojarán las futuras actividades del ciclo.
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