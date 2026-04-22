Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo duplica el pozo y se juega por $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

Reforma electoral, entre la necesidad del Gobierno y las dudas de los aliados

Reforma electoral, entre la necesidad del Gobierno y las dudas de los aliados
22 de Abril de 2026 | 09:48

Escuchar esta nota

A pesar de que no era una de sus prioridades, el Gobierno finalmente decidió poner en agenda su proyecto de reforma electoral. Una iniciativa que Santiago Caputo se dedicó a edificar junto con el área legal y técnica de María Ibarzabal y que colocará a prueba su vínculo con los aliados.

El proyecto se construyó en los últimos meses en el primer piso de la Casa Rosada en busca de “alinear la política con lo que piensa la sociedad”. En términos de relevancia, para el oficialismo hoy es urgente la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Universitario pero siempre reconocieron la necesidad de rediscutir el sistema para adecuarlo “a lo que necesita la gente”.

También es una iniciativa que le permite a La Libertad Avanza salir del tema Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, cuyas causas judiciales que indagan su crecimiento patrimonial se instalaron en la agenda pública, sobre todo el ecosistema digital. En el último mes, el Gobierno dedicó buena parte de sus acciones a tratar de mostrar al ministro coordinador en acción, con dosis de gestión, y fuera de los ejes de la polémica. Pero no pudo hacerlo. Ahora, intentará revertir la situación.

La gestión libertaria enfrentará un problema para nada menor en los aliados. Desde la semana pasada que dos fuerzas que siempre acompañaron a LLA como el PRO y el Movimiento Integración y Desarrollo cuestionan bajo sus métodos la continuidad del ex vocero presidencial. En estricto off the record, dicen que no es momento de discutir una reforma de estas características mientras Adorni sigue aferrado a su cargo. Incluso, hay varios legisladores aliados que consideran que debería dejar el puesto cuanto antes así el Gobierno puede recuperarse.

Cristian Ritondo, el jefe del bloque del PRO, comentó que el ex candidato a legislador “cometió errores que no podés permitir cometer, no tenés que llevar a tu mujer en el avión presidencial cuando tenés un discurso tan fuerte de austeridad. Por eso le pegan a Milei. Los que viven más sucios que una papa, dicen estos son iguales. Adorni debe explicar en la Justicia y eso tiene un tiempo”.

Óscar Zágo, el jefe del MID, también dijo algo similar. “No quiero hablar de lo Adorni porque estamos distrayendo todos los problemas sociales, económicos que tenemos por lo de Adorni. Lo quieren dejar, déjenlo. Yo creo que tiene el boleto picado por la sociedad”, afirmó.

LE PUEDE INTERESAR

Comenzó en La Plata un ciclo de conferencias sobre gobiernos y territorios

LE PUEDE INTERESAR

Investigan coimas por permisos para importar autorizados por Massa en el gobierno de A. Fernández

Aclaró que si el Gobierno “quiere chocar contra la pared y rebotar, que reboten. Le hace un mal al país; mi preocupación es esa. No es una preocupación interna”. “Este señor tiene el boleto picado en nivel político, si la sociedad quiere acompañar yo ya no entendería más nada pero el tema político para mí está agotado”, enfatizó el legislador del MID.

Bajo este panorama, el gran interrogante para la administración libertaria es si desde estos bloques están dispuestos a discutir el proyecto en estas circunstancias. En el oficialismo se muestran confiados en obtener un buen resultado. Pero no dan certezas concretas.

Qué dice la iniciativa

Fue el presidente Javier Milei el que anunció que el Gobierno enviará este miércoles al Congreso el proyecto de reforma, que incluye la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de la política y la implementación de Ficha Limpia para impedir candidaturas de personas con condenas por corrupción.

A través de un mensaje en redes sociales desde Israel, el mandatario sostuvo que la iniciativa busca “terminar con la impunidad” y cuestionó el actual sistema electoral al afirmar que “basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”.

Además, planteó que el nuevo esquema de financiamiento apuntará a evitar que la política se sostenga con recursos públicos y remarcó que la reforma busca “terminar con los privilegios” en el ámbito político. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Milei lanza su reforma electoral: sin PASO y con la “Ficha Limpia”
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Crece el desempleo en la Provincia y en los últimos dos años se perdieron casi 100 mil puestos de trabajo

VIDEO. Estudiantes de Ingeniería de la UNLP competirán en Estados Unidos

Declararon a Tolosa como una “zona de guerra” por la inseguridad

Platenses trabajan para lograr la canonización de la beata Sor Ludovica

Protocolos y controles para frenar las amenazas de tiroteos en las escuelas

Fuerte ajuste en alquileres: el impacto de la inflación en los precios

Tránsito descontrolado: en horas de dolor, los choques no frenan
+ Leidas

Un Gimnasia alternativo quiere otro festejo en la Copa Argentina: formaciones, hora y TV

En Estudiantes se avizoran cambios: ¿qué equipo tiene en mente el Cacique para Talleres?

Ascacibar y otra frase que hizo ruido en el Pincha

Violenta entradera a un matrimonio de abogados en La Plata

Una ex jueza de Familia de La Plata podría ir a juicio por una grave acusación

La Marcha Federal tiene fecha y el Gobierno convocaría a rectores: el plan de lucha que afecta las clases en la UNLP

La Nación deberá definir cómo paga una deuda que exige Kicillof

VIDEO. Escándalo en La Plata: una camioneta realizó maniobras peligrosas durante la maratón en la República de los Niños
Últimas noticias de Política y Economía

Tres Arroyos: familia denuncia quiebra tras litigio millonario con Walmart

Tandil: suspenden a dos agentes de Obras Sanitarias por presuntas irregularidades

Junín: concejales alertan por posible interrupción del Programa MESA

Junín lanzó el Club de Programadores para impulsar el ecosistema tecnológico
Espectáculos
Jésica Cirio fue tajante sobre su vínculo con Elías Piccirillo: “Él fue una equivocación"
Brian Sarmiento confesó su fulminante a La Pincoya y fue anulada: su reacción
Santiago Maratea quedó a pie: la Provincia lo inhabilitó por conducir sin cinturón y filmándose
Luis Brandoni y "un último regalo": llegó a grabar y estará en 'Todo' y 'El encargado 4'
A los 77 años murió Nathalie Baye, actriz icónica del cine francés: la despedida de Emmanuel Macron
Información General
Abren las vacantes para ingresar a la Prefectura Naval Argentina: paso a paso, cómo postularse
Regreso a la Luna: la NASA fija fecha y camino para intentar volver a pisarla
Mar del Plata recibe a agrimensores de toda la provincia
El costo de vivir solo: por qué cuatro de cada diez jóvenes viven con sus padres
Se esperan cancelaciones y demoras en los vuelos por el paro de ATE-ANAC
Policiales
VIDEO.- La Provincia inhabilitó a Santiago Maratea tras conducir filmándose y sin cinturón imagen
Se agravó el estado del joven atacado por motochorros en La Plata: tiene sangrado cerebral y permanece internado
Denuncian deficiencias en la Escuela de Cadetes: ¿qué dijo el SPB?
Una ex jueza de Familia de La Plata podría ir a juicio por una grave acusación
“Nos manipularon”, Gianinna se quebró en el juicio por Maradona
Deportes
Se juega el clásico platense de Reserva en City Bell: Estudiantes vence 1 a 0 a Gimnasia
Un Gimnasia alternativo quiere otro festejo en la Copa Argentina: formaciones, hora y TV
Histórico reclamo y exigencia de Cambaceres a varios clubes para cobrar derechos de formación de siete jugadores
Escándalo en Europa: una trama de lujo, drogas y fiestas VIP que involucra a futbolistas de la Serie A
Zaniratto firmó la rescisión de su contrato con el Lobo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla