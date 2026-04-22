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Reforma electoral, entre la necesidad del Gobierno y las dudas de los aliados
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A pesar de que no era una de sus prioridades, el Gobierno finalmente decidió poner en agenda su proyecto de reforma electoral. Una iniciativa que Santiago Caputo se dedicó a edificar junto con el área legal y técnica de María Ibarzabal y que colocará a prueba su vínculo con los aliados.
El proyecto se construyó en los últimos meses en el primer piso de la Casa Rosada en busca de “alinear la política con lo que piensa la sociedad”. En términos de relevancia, para el oficialismo hoy es urgente la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Universitario pero siempre reconocieron la necesidad de rediscutir el sistema para adecuarlo “a lo que necesita la gente”.
También es una iniciativa que le permite a La Libertad Avanza salir del tema Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, cuyas causas judiciales que indagan su crecimiento patrimonial se instalaron en la agenda pública, sobre todo el ecosistema digital. En el último mes, el Gobierno dedicó buena parte de sus acciones a tratar de mostrar al ministro coordinador en acción, con dosis de gestión, y fuera de los ejes de la polémica. Pero no pudo hacerlo. Ahora, intentará revertir la situación.
La gestión libertaria enfrentará un problema para nada menor en los aliados. Desde la semana pasada que dos fuerzas que siempre acompañaron a LLA como el PRO y el Movimiento Integración y Desarrollo cuestionan bajo sus métodos la continuidad del ex vocero presidencial. En estricto off the record, dicen que no es momento de discutir una reforma de estas características mientras Adorni sigue aferrado a su cargo. Incluso, hay varios legisladores aliados que consideran que debería dejar el puesto cuanto antes así el Gobierno puede recuperarse.
Cristian Ritondo, el jefe del bloque del PRO, comentó que el ex candidato a legislador “cometió errores que no podés permitir cometer, no tenés que llevar a tu mujer en el avión presidencial cuando tenés un discurso tan fuerte de austeridad. Por eso le pegan a Milei. Los que viven más sucios que una papa, dicen estos son iguales. Adorni debe explicar en la Justicia y eso tiene un tiempo”.
Óscar Zágo, el jefe del MID, también dijo algo similar. “No quiero hablar de lo Adorni porque estamos distrayendo todos los problemas sociales, económicos que tenemos por lo de Adorni. Lo quieren dejar, déjenlo. Yo creo que tiene el boleto picado por la sociedad”, afirmó.
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Aclaró que si el Gobierno “quiere chocar contra la pared y rebotar, que reboten. Le hace un mal al país; mi preocupación es esa. No es una preocupación interna”. “Este señor tiene el boleto picado en nivel político, si la sociedad quiere acompañar yo ya no entendería más nada pero el tema político para mí está agotado”, enfatizó el legislador del MID.
Bajo este panorama, el gran interrogante para la administración libertaria es si desde estos bloques están dispuestos a discutir el proyecto en estas circunstancias. En el oficialismo se muestran confiados en obtener un buen resultado. Pero no dan certezas concretas.
Fue el presidente Javier Milei el que anunció que el Gobierno enviará este miércoles al Congreso el proyecto de reforma, que incluye la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de la política y la implementación de Ficha Limpia para impedir candidaturas de personas con condenas por corrupción.
A través de un mensaje en redes sociales desde Israel, el mandatario sostuvo que la iniciativa busca “terminar con la impunidad” y cuestionó el actual sistema electoral al afirmar que “basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”.
Además, planteó que el nuevo esquema de financiamiento apuntará a evitar que la política se sostenga con recursos públicos y remarcó que la reforma busca “terminar con los privilegios” en el ámbito político.
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