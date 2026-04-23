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Deportes |LE OTORGARON TRES MIL ENTRADAS

El Xeneize tendrá el respaldo de sus hinchas

El Xeneize tendrá el respaldo de sus hinchas

La “12” irá a Varela

23 de Abril de 2026 | 02:51
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Mientras en Boca todavía disfruta de las mieles del éxito, tras la gran victoria en el Superclásico ante River, los hinchas tendrán esta noche la posibilidad de brindarle su respaldo al equipo que se presentará en Florencio Varela. Luego de varios idas y vueltas en las negociaciones entre la dirigencia del Halcón (que quería que el partido se jugase con los dos públicos), el intendente Andrés Watson y APreViDe, se le otorgaron 3.000 entradas a los xeneizes.

El lunes los organismos de seguridad habían dado marcha atrás por cuestiones organizativas.

Sin embargo, el club le insistió a Watson para que revea su decisión, teniendo en cuenta la importancia que tiene para ellos la venta de entradas para un partido de estas características. Una vez que el intendente dio el ok, el Halcón le agradeció a través de una publicación en su cuenta de X.

¿QUÉ NECESITA PARA CLASIFICAR?

Tras la victoria por 1 a 0 ante River, gracias al gol de penal de Leandro Paredes y del cierre de la 15° fecha del Torneo Apertura el pasado lunes, Boca quedó a tiro de la clasificación a los octavos de final. Para no depender de nadie deberá empatar esta noche ante Defensa y Justicia o sumar al menos tres puntos en las últimos dos jornadas.

El triunfo en el Monumental dejó a Boca tercero en la Zona A con 24 puntos, tres menos que Estudiantes y dos menos que Vélez, los dos equipos que ya están clasificados en este grupo. En la tabla anual, por otra parte, está sexto en puestos de Copa Sudamericana.

Un empate en el Norberto Tomaghello le valdría para picar su boleto hacia los playoffs, ya que el Halcón es uno de los tres equipos que tiene 19 puntos (los otros son Unión y San Lorenzo) y podría alcanzar al Xeneize ganando los dos partidos.

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Una igualdad dejaría en 20 unidades al conjunto que dirige Mariano Soso y en 25 al de Úbeda con tres en juego. De más está decir que una victoria también lo depositaría en la siguiente instancia.

Sin embargo, una derrota en Varela podría obligar a Boca a ganar en su visita a Central Córdoba para sellar su clasificación sin depender de nadie, siempre y cuando el Tatengue y el Ciclón salgan victoriosos de sus partidos ante Vélez y Platense, respectivamente.

Si esto sucede, los tres que hoy tienen 19 escalarían a 22 y el Xeneize quedaría en 24. Igualmente, hay que tener en cuenta que la diferencia de gol (+8) favorece al conjunto de la Ribera.

Más allá de cuándo logre el Xeneize su pase a la siguiente ronda, cabe remarcar que cuanto más arriba termine en su zona, se supone que mejor cuadro le tocará porque se cruzará contra rivales que culminaron en posiciones más bajas de la otra zona y además se asegurará la localía en La Bombonera.

 

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