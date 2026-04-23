Un fuerte jugada con la reforma electoral, sin los votos asegurados

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Aliados, opositores y hasta gobernadores no están de acuerdo con la eliminación de las PASO. La firme defensa del oficialismo
Pese a no tener los votos asegurados, el Gobierno decidió avanzar fuerte con un ambicioso proyecto de reforma electoral. Una iniciativa que se cocinó a fuego lento en los despachos de la Casa Rosada y que pretende cambiar ciertas reglas de juego supuestamente para alinear los intereses de la política con los de la sociedad.
El texto incluye desde la eliminación de las PASO hasta cambios en el financiamiento de los partidos, pasando por nuevas exigencias para su funcionamiento. El presidente Javier Milei anunció el martes el envío del proyecto desde Israel.
Ayer el Ejecutivo envió el proyecto de casi 80 artículos al Senado. Uno de los argumentos que presenta el oficialismo para voltear las Primarias Abiertas es que son “una encuesta nacional” muy cara. Su eliminación significaría un ahorro para el Estado de al menos 200 millones de dólares, según los cálculos del ministro del Interior, Diego Santilli. Pero no les será fácil lograr el apoyo opositor pero también de aliados. Además, hay muchos gobernadores que no ven con buenos ojos quitar la instancia para dirimir candidaturas.
En la lógica del Gobierno, que tendrá un sólo candidato en 2027 a la Presidencia, las Primarias sólo estiran demasiado la campaña electoral. Sin ellas, calculan en los pasillos de la Casa Rosada, ganan meses para poder potenciar la gestión. También, si son adversas a los oficialismo, suelen ser un factor que repercute negativamente en la cuestión económica. Lo dice la historia reciente.
Las PASO, en general, sirven para ordenar las internas de la oposición. En especial, cuando el peronismo está en ese lugar. Pero, lo dicho: su eliminación no sólo generaría resquemores en el PJ. Incluso entre los principales aliados, como el PRO y la UCR, suprimir el trámite provoca al menos dudas. Y reconocen cierto malestar porque no fueron consultados previamente por el Gobierno. O sea, se envió el proyecto sin un sondeo mínimo entre los “amigos”.
“Las PASO tienen un costo enorme para el Estado y en muchos casos se convirtieron en un trámite vacío. Pero también son un mecanismo de participación ciudadana que no puede descartarse a la ligera”, explicaron desde el partido amarillo. En ese sentido, insistieron con la idea de modificarlas para que, por ejemplo, no participen los partidos que tienen un candidato único.
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El caso del PRO es particularmente complejo ya que busca conformar una alianza electoral con La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires pero al mismo tiempo mantiene una disputa descarnada en CABA, donde los libertarios amenazan con arrebatarles su principal bastión.
Otro de los ejes centrales del proyecto apunta a lo que en la Casa Rosada denominan “motosierra a los sellos de goma”. Es que la normativa endurece los requisitos para la existencia de partidos políticos, con el objetivo de reducir la proliferación de estructuras “sin representación real”. En ese marco, se plantean mayores exigencias de afiliados y desempeño electoral para conservar la personería jurídica, lo que impactaría especialmente en fuerzas minoritarias.
Un ejemplo: se cambia la afiliación partidaria en papel por un mecanismo de avales realizados de manera biométrica para evitar falsificaciones y cada fuerza deberá tener afiliados equivalentes al 0,5% del padrón electoral bajo un tope sobre dos millones de electores. Y si ese espacio pretende ser reconocido como partido nacional, deberá demostrar presencia en al menos diez provincias y no cinco como es hasta el momento. La personería se perderá si no llega a obtener el 3% del padrón en una de dos contiendas electorales consecutivas.
❑ El proyecto de reforma electoral cuenta con 79 artículos.
❑ Uno de los ejes centrales es la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el ámbito nacional. La propuesta sostiene que las internas partidarias deben ser financiadas y organizadas por las propias fuerzas políticas.
❑ Incorpora la figura de Ficha Limpia, que establece la inhabilitación para ser candidato o autoridad partidaria a quienes tengan condena en segunda instancia.
❑ Presenta, además, las reformas para la ley Orgánica de los Partidos Políticos; de Democratización de la Representación Política; la Transparencia y la Equidad Electoral; el Código Electoral Nacional; y la ley de Financiamiento de los Partidos Políticos,
El paquete también introduce cambios en el financiamiento de la política, con una reducción del peso del Estado y nuevas reglas para los aportes. Además, se incluyó el proyecto de “Ficha Limpia”, que busca impedir candidaturas de personas con condenas por corrupción y que en su momento había sido fogoneado por el PRO. De hecho, la lectura de la inclusión de este punto fue que se trató de un gancho para atraer el apoyo de ese partido. Así, el condenado por delito doloso establecido en segunda instancia quedará inhabilitado para competir por cargos electivos. La norma se extiende a los miembros del Poder Ejecutivo.
Pero tanto en el partido amarillo como en la UCR no vieron con buenos ojos la decisión de Milei de meter ese tema con el resto de la reforma. “Hay tres proyectos ya presentados sobre Ficha Limpia, por lo que si hay voluntad de avanzar, tanto en Diputados como en el Senado se puede hacer por separado”, decían ayer fuentes del PRO. En la misma línea, desde la bancada radical calificaron todo como una simple “maniobra de distracción”. En paralelo, el oficialismo propone suspender el comicio directo al Parlamento del Mercosur (Parlasur), una medida que implicaría eliminar por ahora esa instancia del calendario electoral nacional y que la Cámara de Diputados seleccione a los integrantes en base a su composición. A esto se suma la intención de quitar la obligatoriedad de los debates presidenciales, que pasarían a ser optativos para los candidatos, modificando una de las herramientas de exposición pública más relevantes de las campañas. Ese también es un punto álgido.
Todo apunta a que esta reforma podría discutirse en las próximas semanas en el Senado, pero en un escenario complejo para el oficialismo, atravesado por negociaciones.
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