La Reserva siguió los pasos de la Primera

Con un gol en contra (De Agustín De la Cuesta) generado por Dylan Gorosito, y otro de Leonardo Flores (el señalado por Paredes), la Reserva de Boca siguió los mismos pasos que la Primera y anoche le ganó a River por 2-0, en el marco de la décima fecha del Torneo Proyección.

Para Boca fue una semana realmente a puro festejo ante el rival de toda la vida, porque se llevó el Superclásico de Futsal, el que se disputó el domingo en el Monumental (1-0, con el gol de penal de Leandro Paredes), y anoche, en el Boca Predio. Un cierre perfecto si se tiene en cuenta que el adversario de turno fue nada menos que River.

Y como si eso fuera poco, el equipo que conduce Mariano Herrón, el vigente campeón de la categoría, recuperó el primer puesto en el Grupo B, desplazando al segundo lugar a Quilmes.

Boca ganó con autoridad. Prevaleció de comienzo a fin y sello una victoria sin objeciones.

UN PALCO DE LUJO

Con Leandro Paredes a la cabeza, con varios mates pasando de manos, los futbolistas acompañaron a los más chicos durante el desarrollo del clásico de Reserva. Junto al capitán se ubicaron Merentiel, Bareiro, Blanco, Zeballos, Romero, Zenón, Brey, Weigandt, Delgado, Ander Herrera, Alarcón, Velasco, Belmonte y Barinaga.