San Lorenzo o Riestra, el rival en octavos de final

Gimnasia, después de dejar en el camino a Acassuso, se aseguró un lugar en los octavos de final de la Copa Argentina. Y la pregunta del millón es ¿qué equipo tendrá por delante en esa instancia?

De acuerdo al programa oficial, el próximo rival de Gimnasia será el ganador del cruce entre San Lorenzo y Deportivo Riestra, que se enfrentarán el próximo 7 de junio.

El equipo mens sana, que dejó en el camino en los 32avos de final a Camioneros (4-1) y a Acassuso (2-0) en los 16avos, conocerá su tercer rival en esta competencia oficial recién en el mes de junio.

PRIMER GOL DE GIAMPAOLI

El defensor Renzo Giampaoli, que ayer volvió a ser titular en el equipo que conduce de manera interina Ariel Pereyra, convirtió el segundo gol de Gimnasia, el que definió el pleito ante Acassuso. Para el ex defensor de Boca significó su primer grito con la camiseta, en 40 partidos oficiales.

Si bien ya había sumado algunos minutos en los partidos ante Aldosivi, Independiente Rivadavia y Huracán, Juan José Pérez tuvo anoche su debut como titular.

El colombiano, que llegó en julio del año pasado durante el ciclo de Alejandro Orfila, cumplió sin lucirse. Se lo vio livianito, gambeteador, que intentó siempre juntarse con Nacho Fernández.