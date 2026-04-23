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La Ciudad |CONTROVERSIA EN TORNO A UN CUADRO GRAVE

Pami: reclamo por una terapia contra el cáncer

Una vecina reclama que la obra social cubra una inmunoterapia a su hermano. Pami rechaza el planteo médico

Pami: reclamo por una terapia contra el cáncer

Ayer hubo una protesta de empleados en la puerta de Pami / EL DIA

23 de Abril de 2026 | 03:28
Edición impresa

La lucha contra una enfermedad oncológica no solo se libra en los hospitales. Marcela Mannino, vecina de Villa Elisa, inició un desesperado reclamo público contra Pami ante la negativa de cubrir un tratamiento de inmunoterapia para su hermano, Fabián, quien padece un cáncer de esófago. El paciente, que se atiende en el Hospital San Roque de Gonnet, atraviesa una situación de extrema fragilidad: tiene una traqueostomía desde 2018 y se encuentra imposibilitado de comunicarse por una parálisis de cuerdas vocales, contó.

Según explicó Mannino, el equipo médico tratante indicó de manera “urgente e indispensable” el inicio de la inmunoterapia, como terapia. La obra social rechazó el pedido y el paciente espera el tratamiento específico desde hace tres meses.

“Toda esta situación implica un desgaste innecesario para una persona que cursa una enfermedad oncológica avanzada, agravando su estado general, generando estrés, angustia y deterioro en su calidad de vida, cuando lo que debiera priorizarse es la continuidad y urgencia de su tratamiento médico”, expresó Mannino a este diario .

La mujer detalló que la negativa se antepone a la indicación de los profesionales de salud, colocando a su hermano en una situación de “extrema vulnerabilidad”. En ese sentido, subrayó el impacto colateral de la burocracia: “Debe considerarse el profundo trastorno físico y emocional que le ocasiona la necesidad de realizar reiterados trámites administrativos, concurrir a distintas dependencias y gestionar autorizaciones que deberían resolverse en tiempo oportuno”.

Ante la consulta de este diario, desde Pami se informó que el paciente cuenta con la cobertura de la obra social desde 2024, con varios tratamientos autorizados, pero se le rechazó el pedido de cambio que realizó el médico por considerarse que no corresponde a la instancia actual, por lo que se debe reconducir el tratamiento. A la vez, se sostuvo que no se le negó el acceso a los medicamentos oncológicos.

Para la familia, esta respuesta no resuelve la urgencia del cuadro clínico. Mannino señaló que, en este estado de la enfermedad, las quimioterapias tradicionales afectan profundamente la calidad de vida de su hermano, dejándolo propenso a infecciones y neumonías. “Resulta difícil comprender cómo una persona que atraviesa una enfermedad oncológica puede encontrarse con obstáculos que aumenten su sensación de desprotección”, lamentó.

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La familia ha intentado avanzar por la vía del amparo judicial, pero se encontró con nuevas trabas: las historias clínicas suministradas no se ajustarían a los requerimientos técnicos solicitados por los letrados para formalizar el reclamo. Ante la falta de respuestas de organismos provinciales y nacionales, la mujer apeló a la esencia humanitaria de la medicina, citando el legado del Dr. René Favaloro: “Detrás de cada historia clínica hay una persona que sufre y espera ser escuchada”.

 

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