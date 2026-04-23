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Política y Economía |SESIÓN EN EL CONCEJO

Más de 280 expedientes, designación y polémicas

Más de 280 expedientes, designación y polémicas

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23 de Abril de 2026 | 04:33
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El Concejo Deliberante local celebrará hoy la cuarta sesión ordinaria del año, en la que prevé el tratamiento y la aprobación del nuevo presidente del Ente Municipal de Turismo (Ematur), Gustavo Javier Princi, dirigente que ya fue funcionario del intendente, Julio Alak, durante su anterior gestión.

La designación propuesta por el Ejecutivo fue aprobada ayer por la comisión de Turismo del deliberativo local y hoy será votada en el recinto de sesiones del Palacio de calle 12.

En ese marco, se espera que el deliberativo trate el ingreso de más de 286 expedientes, cifra que incluye proyectos de ordenanza, resolución y decretos presentados por los distintos bloques políticos que integran el hemiciclo. Sin embargo, la mayoría de ellos tomará estado parlamentario y será girado a las diferentes comisiones legislativas para su análisis posterior.

Entre los temas principales, se prevé una fuerte polémica, a partir del pedido para que el secretario de Seguridad, Diego Pepe, asista al deliberativo a responder distintas inquietudes del arco opositor referidas a la prevención del delito en nuestra ciudad. La iniciativa fue presentada por el presidente del bloque del PRO, Nicolás Morzone, quien ya anticipó que su bancada rechazará la rendición de cuentas 2025 del gobierno de Alak porque “subejecutaron partidas del área más sensible para los vecinos, que es la seguridad”.

La situación de violencia en el ámbito educativo, luego de que circularan distintas amenazas en escuelas de la Ciudad, será otro tema a abordar por los concejales, aunque con distintas miradas, según la vertiente política.

Con el tratamiento de la adjudicación de la nueva licitación de micros demorada, en el marco de la crisis desatada por el conflicto entre las empresas y el gobierno nacional, se espera que temas que trascienden a la escala local se cuelen en el debate de hoy.

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Entre las presentaciones impulsadas en las últimas horas, se destaca la del libertario Gastón Alvarez, que propone volver peatonales los fines de semanas las calles de los centros comerciales para propiciar la reactivación del consumo; y la del edil del PRO Vecinal Darío Ganduglia, que busca que las infracciones de automovilistas gabadas por los vecinos sir van de prueba ante el juzgado de Faltas para la aplicación de multas.

Otro tema que tomará estado parlamentario hoy será el pedido del sector de los taxistas de autorización de un aumento de las tarifas, en virtud del avance de la inflación y los costos de mantenimiento del servicio.

 

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