Luque declarará por cuarta vez en el juicio por Maradona y crece la tensión

La nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona se anticipa como otro capítulo de máxima tensión. En un clima ya marcado por cruces, audios comprometedores y testimonios desgarradores, durante esta jornada el neurocirujano Leopoldo Luque volverá a declarar por cuarta vez ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro.

Lejos de tratarse de una intervención menor, la nueva exposición de Luque se inscribe en la estrategia que viene desplegando desde el inicio del debate: responder punto por punto a las acusaciones y explicar cuál fue su verdadero rol en la atención médica del ex futbolista. Ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, el imputado buscará sostener su postura en un contexto cada vez más adverso.

La audiencia llega apenas días después de la explosiva declaración de Gianinna Maradona, quien durante más de cinco horas apuntó directamente contra Luque, el psicólogo Carlos Díaz y la psiquiatra Agustina Cosachov. Entre lágrimas, denunció que la familia fue “manipulada” para aceptar una internación domiciliaria que, según describió, no contaba con las condiciones mínimas.

“No había aparatología, ni desfibrilador, tampoco una ambulancia”, sostuvo al referirse a la vivienda del country San Andrés, donde Maradona pasó sus últimos días. También describió el estado del cuerpo el día de su muerte, con imágenes que impactaron en la sala y reforzaron el peso emocional del testimonio.

“Me duele todo lo que hicieron, cómo lo manipularon y cómo lo dejaron solo”, expresó Gianinna en una frase dirigida a Luque y a la psiquiatra Agustina Cosachov, otra de las acusadas. En esta línea luego rompió en llanto al escuchar unos audios en el que el médico la insultaba.

En paralelo, se espera la declaración de testigos clave. Podría presentarse el médico Juan Carlos Pinto, quien firmó el acta de defunción, además de tres efectivos policiales que participaron del procedimiento el 25 de noviembre de 2020. Entre ellos, Lucas Farías y Lucas Rodrigo Borge, quienes ya habían relatado cómo encontraron el cuerpo del ex jugador.

La comparecencia del psicólogo Díaz, en tanto, fue postergada para los próximos días, lo que mantiene en suspenso otro de los testimonios más esperados.

Con este escenario, el juicio por Maradona entra en una etapa caliente, donde cada declaración no solo suma pruebas, sino que también eleva la tensión entre las partes. La nueva exposición de Luque, en ese contexto, podría convertirse en otro punto de inflexión dentro de un proceso que no deja de escalar.