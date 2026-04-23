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Política y Economía |CON APOYO DE GIL LAAVEDRA

Histórico: una mujer al frente de la Abogacía porteña

Histórico: una mujer al frente de la Abogacía porteña

Alejandra García

23 de Abril de 2026 | 04:38
Edición impresa

Con una participación récord y un contundente respaldo a la gestión actual, la abogada Alejandra García se impuso en los comicios y sucederá a Ricardo Gil Lavedra. El triunfo de la lista “Unidad en Defensa de la Abogacía” marca un antes y un después en la vida institucional de la entidad porteña.

En una jornada que quedará grabada en los registros del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), la abogada Alejandra García hizo historia al convertirse en la primera mujer electa para presidir la institución. Obtuvo el 47% de los votos, asegurando la continuidad del proyecto iniciado hace cuatro años por el destacado jurista Gil Lavedra.

UNA PARTICIPACIÓN MASIVA

El proceso electoral, que se extendió durante dos días en la sede central de Av. Corrientes 1441, se destacó por un notable compromiso del padrón. Sufragaron en total 16.554 abogados y abogadas, una cifra que supera en 3.000 matriculados la concurrencia del último turno electoral de 2024.

Visiblemente satisfecho, Gil Lavedra destacó la legitimidad del proceso: “En momentos en los que la participación se retacea, han venido masivamente a apoyar este rumbo de gestión. La contundencia del triunfo revela que la Abogacía está dispuesta a tener un Colegio serio, respetuoso, que defienda las incumbencias, los honorarios y también la independencia judicial”.

Alejandra García no es una desconocida para los pasillos de la entidad.

Graduada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y con más de 30 años de ejercicio profesional, se desempeña actualmente como coordinadora Legal y Técnica de la institución. Su perfil combina experiencia técnica con el conocimiento directo del engranaje administrativo del Colegio.

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En diálogo con la prensa, la presidenta electa vinculó su victoria al trabajo previo: “El resultado refleja el reconocimiento a un trabajo sostenido. Un Colegio que se ordenó, se modernizó y volvió a estar presente cada vez que se intentó afectar nuestro ejercicio profesional”.

Ante la mirada del propio Gil Lavedra —referente histórico de la Justicia argentina y excamarista del Juicio a las Juntas—, García subrayó que este camino valida una convicción central: “El ejercicio de la abogacía no es individual.

Al ser consultada sobre la relevancia de ser la primera mujer en alcanzar la presidencia, García optó por un mensaje de construcción colectiva: “No es un mérito individual. Es resultado de una forma de conducir de Ricardo Gil Lavedra, que abrió espacios y nos trató como iguales, y de un camino que muchas mujeres construyeron antes”.

Con este resultado, la abogacía porteña inicia una nueva etapa, marcada por la renovación en el liderazgo pero con el compromiso de profundizar el proceso de modernización institucional iniciado en 2022.

 

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