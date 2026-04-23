Amnistía: sus denuncias al Gobierno de Javier Milei

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NAYARA BATSCHKE
AP
Los gobiernos de las Américas han intensificado los esfuerzos por sofocar la disidencia con represión de protestas, criminalización de manifestantes, censuras y agresiones a periodistas, denunció el martes Amnistía Internacional (AI) en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.
En prácticamente todos los países de la región se ha registrado el uso ilícito de la fuerza por parte de las autoridades, detenciones arbitrarias y juicios injustos, mientras que defensores de derechos humanos “siguieron siendo objeto de hostigamientos, ataques y criminalización y sus organizaciones se enfrentaron a obstáculos para su funcionamiento”.
Según la organización, durante 2025 se registraron restricciones indebidas de manifestaciones en Argentina, Canadá, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, México, Paraguay, Puerto Rico y Venezuela.
En varias las fuerzas de seguridad hicieron un “uso ilícito de la fuerza” para dispersarlas o reprimirlas. También se llevaron a cabo detenciones arbitrarias e investigaciones penales “utilizando así el poder punitivo del Estado para inhibir la libertad de expresión y de reunión pacífica”.
Y como en otros años, los países americanos volvieron a registrar casos de acoso, censura y agresiones contra profesionales de la prensa con casos destacados en Argentina, Brasil, Cuba, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Venezuela.
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“En Argentina el presidente Javier Milei denunció al menos a ocho periodistas por calumnias e injurias y en Guatemala un juez ordenó el regreso del periodista Jose Rubén Zamora a la cárcel pese a que los procesos en su contra estaban plagados de irregularidades”, destacó el informe.
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