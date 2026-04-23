Milei se reúne con un multimillonario inversor estadounidense en la Rosada

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El empresario Peter Thiel, uno de los inversores más influyentes de Silicon Valley y con fuerte inserción en la industria tecnológica y militar de Estados Unidos y otros países, se reunirá hoy con el presidente Javier Milei.
Con la reunión retomará un vínculo que ambos ya habían iniciado en febrero y mayo de 2024 en la Casa Rosada, tras la participación de Milei en un foro en el Milken Institute en la ciudad de Los Ángeles, en el marco de su cuarta visita a EE.UU.
El millonario e inversor cenó con su familia en la casa de un ministro. Del encuentro participó otro funcionario del Gabinete, invitados e integrantes de las familias del fundador de Palantir y del anfitrión. Fue el lunes, luego de la reunión que Thiel tuvo con el asesor presidencial Santiago Caputo.
El encuentro fue en el domicilio personal de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. También estuvo presente el canciller Pablo Quirno y el economista Lucas Llach, muy cercano a Sturzenegger y segundo durante su gestión al frente del Banco Central, en el gobierno de Mauricio Macri. Thiel estuvo acompañado por su esposo, Matt Danzeisen, un exbanquero de Wall Street. También fueron a ver el superclásico que Boce le ganó a River en Nuñez.
Fue un encuentro fuera de agenda oficial. “Ambos se querían conocer. Fue una charla distendida, no se dio por trabajo ni nada parecido”, detalló una fuente con conocimiento de la reunión.
Hablaron de actualidad global, mucho de Inteligencia Artificial y también del futuro de la Argentina, sobre todo con cuestiones como el potencial energético del país, según Infobae. El empresario está muy interesado, en los últimos tiempos, en energía nuclear.
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La esperada reunión entre Milei y Thiel será hoy a las 14 en la Casa Rosada.
En 2024 ya había estado en el país y visitó la Casa Rosada junto a Alec Oxenford, cuando aún no era embajador en Estados Unidos. “Visité a Javier Milei en la Casa Rosada con Thiel, quien me dijo que cree que las ideas de Milei son tan relevantes a nivel global como lo son para Argentina. Estoy totalmente de acuerdo”, posteó en X Oxenford entonces.
Peter Thiel es el histórico fundador de PayPal junto a Elon Musk, con quien tiene un vínculo de idas y vueltas a lo largo de las últimas décadas. No sólo eso: fue cofundador de Palantir, una de las grandes empresas de big data del mundo que tiene un valor de mercado de más de U$S300.000 millones.
“Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles”. Esta declaración fue escrita por Thiel en un ensayode 2009. Su argumento es que “la democracia tiende a imponer regulaciones, altos impuestos y controles estatales que sofocan la libertad individual y económica, particularmente la de los emprendedores”.
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