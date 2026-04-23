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Política y Economía |OTRO GIGANTE QUE CAE

Decretaron la quiebra de la icónica láctea SanCor

Decretaron la quiebra de la icónica láctea SanCor

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23 de Abril de 2026 | 04:36
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La justicia de Santa Fe dispuso la quiebra de Sancor, la emblemática cooperativa láctea que atravesó una crisis durante los últimos 20 años de la que no pudo salir.

Así, la declaración en quiebra de Sancor Cooperativas Unidas Limitada pone fin a una trayectoria de casi un siglo para la empresa láctea, que hace una semana había solicitado ese procedimiento ante deudas por más de U$S120 millones y ocho meses de sueldos atrasados a sus empleados.

La Justicia de Rafaela declaró expresamente la inaplicabilidad del procedimiento de salvataje, según el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras (24.522).

El fallo establece que la sindicatura, integrada por los contadores Ignacio Martín Pacheco Huber y Juan Luis Tomat, continuará actuando en el proceso, con la obligación de cumplir de manera ágil y bajo apercibimiento de remoción en caso de incumplimientos.

Se dispuso que seguirán operando los establecimientos que mantengan actividad productiva, especialmente los que tengan contratos en curso.

En los demás casos, se ordenó preservar y conservar los activos para evitar un mayor deterioro.

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La definición concreta de qué plantas continuarán operativas deberá ser informada en un plazo de cinco días por la sindicatura y la coadministración, con un análisis técnico de cada unidad productiva.

El fallo estableció que la continuidad será transitoria, hasta que se concrete la venta de los activos, momento en el cual cesarán automáticamente las actividades y contratos, salvo que el comprador decida asumirlos.

También se aclaró que los sueldos y retribuciones generados durante esta etapa serán considerados gastos del concurso, con prioridad de pago según lo establece la ley.

El expediente Sancor, que se tramita en el Juzgado de Primera Instancia de Distrito 5 en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación, recoge los indicadores de un deterioro profundo: cesación de pagos, insolvencia generalizada y una estructura que ya no logra sostenerse.

Pero los números, aunque elocuentes, no alcanzan para explicar el cuadro completo. Detrás de las cifras hay una empresa que dejó de pagar sueldos hace ocho meses, que adeuda aguinaldos y que, según denuncias sindicales, incluso habría incurrido en irregularidades en la liquidación de haberes.

 

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