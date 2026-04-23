Definieron el subsidio a la compra de garrafas

Los usuarios de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) de diez kilos que se inscriban en el nuevo registro oficial recibirán una asistencia económica de $9.593 por unidad, según estableció el Gobierno nacional en el nuevo marco de subsidios focalizados.

Según se informó, el beneficio se aplicará mediante un sistema de devolución de dinero en cuentas bancarias o billeteras virtuales interoperables. Además, durante el periodo comprendido entre el 1° de abril y el 30 de septiembre de cada año, el subsidio cubrirá el consumo de dos garrafas mensuales.

Para el resto de los meses, la asistencia económica alcanzará a una sola unidad.

Según se indicó, el monto de devolución cubre aproximadamente la mitad del valor de una garrafa. El precio promedio de una garrafa ronda los $20.000, por lo que la devolución será un ingreso significativo para los hogares alcanzados.

La medida fue comunicada a través de la Disposición 1/2026 de la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial, que procesó Agencia Noticias Argentinas.

Esa norma reglamenta el funcionamiento del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplaza al anterior Programa Hogar.

CÓMO ACCEDER AL BENEFICIO

Para acceder al beneficio, los interesados deben completar sus datos en el sitio web oficial del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

Según se explica en el texto oficial, la inscripción “habilitará al usuario registrado para generar una transacción de compra de la garrafa de GLP de diez (10) kilos con una asistencia económica que se instrumentará en forma de reintegro en la cuenta del beneficiario”.

El Banco de la Nación Argentina es la entidad encargada de poner a disposición las herramientas digitales para el pago.

La normativa establece que el monto del subsidio podrá ser actualizado por la Subsecretaría en función del precio del butano y de los costos asociados.